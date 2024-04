Andueza critica "la cobardía y bajeza moral" de Otxandiano al afirmar que ETA fue "un grupo armado" y no condenarlo

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha criticado este martes "la indecencia, cobardía y bajeza moral" del aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, al afirmar que ETA fue "un grupo armado" y no condenar a la banda. "No puedo permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros", ha añadido. Andueza ha criticado las declaraciones que ayer realizó el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, sobre ETA, a la que calificó de "grupo armado, que puede tener diversas consideraciones", después de ser preguntado si le parecía una organización terrorista. Tras asegurar Otxandiano que este no le parecía un tema "fundamental", cuestionó "qué es terrorismo hoy en día", y si se puede calificar así, por ejemplo, las actuaciones de Israel sobre Palestina. Ante ello, el líder socialista ha manifestado, una vez más, que mantendrá su palabra de no acordar un Gobierno con EH Bildu, "y muchísimo más después de lo que dijo". "No puedo permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros", ha añadido. Tras afirmar que "no se puede hablar desde la condescendencia o la piedad sobre las víctimas de cualquier terrorismo sin criticar a los terroristas, sin decir que eso fue una indecencia y sin afrontar su propio pasado", ha subrayado que "aquí hay muchísima gente que ha sufrido". "Lo que hizo ayer el señor Otxandiano no solo demuestra su cobardía, sino una bajeza moral tremenda. Euskadi sabe perfectamente lo que ha pasado en esta tierra, lo que hemos sufrido, y algunos, dicho sea de paso, bastante más que otros. ¡Que no nos vengan con cuentos ni que traten a la ciudadanía vasca como si fueran inocentes porque en Euskadi nos conocemos todos, y todos sabemos dónde estuvimos cada cual en cada momento!. Y yo sé perfectamente dónde estaba señor Otxandiano cuando yo iba escoltado", ha añadido. AFRONTAR SU PASADO Por ello, ha dicho que no puede tratar como "tontos" a los ciudadanos vascos "porque eso no cuela". "Lo que tienen que hacer, de una vez por todas, es afrontar su pasado", ha manifestado. Eneko Andueza ha considerado que "la única verdad" que dice el candidato a lehendakari de EH Bildu es que "ETA ya no existe", y considera que Pello Otxandiano "demuestra una vez más que es un absoluto cobarde". "Sus declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda", ha censurado.