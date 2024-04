El Abogado General TJUE respalda a Puigdemont en su recurso contra la Eurocámara por negarle inicialmente el escaño

El Abogado General Maciej Szpunar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha recomendado este jueves en sus conclusiones respaldar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y a su exconseller Toni Comín en el recurso contra la decisión inicial del Parlamento Europeo de no reconocerles como eurodiputados ni la inmunidad asociada tras obtener sendos escaños por JxCat en las elecciones europeas de mayo de 2019. De este modo, el dictamen contradice una sentencia previa en primera instancia de julio de 2022, cuando el Tribunal General de la UE consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central. Aquella decisión de no concederles la acreditación temporal para cumplir los trámites administrativos necesarios para ocupar los escaños y ejercer los derechos asociados no era definitiva, en tanto podría cambiar en función de nueva información recibida. Puigdemont y Comín, de hecho, ocuparon sus respectivos escaños en enero de 2020. Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo, pero en la gran mayoría de casos la sentencia final sigue la línea marcada por las conclusiones.