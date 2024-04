Pradales difundirá la identidad vasca en el mundo para tener voz propia y estar con marca Eusko Label en sus foros

El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, se ha comprometido "a consolidar y difundir la identidad vasca en el mundo" para tener "voz propia" y estar con marca Eusko Label en sus foros, en sus "cocinas y sus mesas", para que Euskadi no se tenga de "tragar que otros decidan" qué tienen que "comer" los vascos desde "muy lejos". Además, ha asegurado que va a "sudar la camiseta" por el bienestar de Euskadi. Pradales ha participado este sábado en un mitin en la localidad guipuzcoana de Azkoitia, junto a la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, y al presidente del GBB, Joseba Egibar, donde ha mostrado su intención de "explorar las oportunidades que ofrece la Euskadi global desde la singularidad de contar con una lengua, una cultura y una identidad propias". En su intervención, ha abogado por "aprovechar las oportunidades" que ofrece a Euskadi tener "una identidad y cultura singular, única", para seguir fortaleciendo este ámbito "desarrollando una ley de cultura, apoyando a los creadores a través de la fiscalidad, de becas y ayudas". Así, ha anunciado que el PNV va a impulsar "la proyección internacional de nuestra cultura, al igual que con Oteiza o Chillida, preservando y transmitiendo el patrimonio cultural vasco". "Y por supuesto, vamos a seguir consolidando el euskera como un elemento propio y cohesionador", ha añadido. Además, el candidato jeltzale ha planteado un "futuro más amplio" para el euskera porque, según ha dicho, "tenemos que llevarlo al ámbito digital, a las tecnologías, a las pantallas, para que el ocio infantil y juvenil sea en euskera. Y también en el mundo laboral y empresarial podemos dar un impulso al euskera. Por eso proponemos a la sociedad vasca medidas concretas para seguir fortaleciendo nuestra cultura y nuestra lengua", ha asegurado. GESTIÓN CONTRASTADA El candidato a Lehendakari ha recordado que el próximo 21 de abril la sociedad vasca debe elegir entre un modelo de gestión y experiencia contrastada o "la incertidumbre". De este modo, ha apostado por una Euskadi que "puede y debe crecer en bienestar", y ha subrayado que el PNV propone hacerlo "a través de una triple agenda centrada en el bienestar, en el desarrollo de Euskadi como nación en el contexto internacional y en la construcción de una sociedad que lucha contra las nuevas desigualdades". "El 21 de abril nos jugamos nuestro futuro y es importante ir a votar porque Euskadi puede y debe crecer en bienestar. La nueva agenda global que nos permita crecer como país en el contexto internacional, para ser protagonistas y tener voz propia en las mesas de Europa donde se toman decisiones que nos afectan. Tenemos que estar en esas cocinas y en esas mesas con marca Eusko Label, porque si no acabaremos tragándonos lo que otros muy lejos de Euskadi y sin contar con nosotros van a decidir que comamos", ha afirmado. POR EL BIENESTAR Pradales ha propuesto a Euskadi "crecer en bienestar y como país" y se ha comprometido a "sudar la camiseta, con el mejor equipo, para mejorar la vida de la gente". "Para estar bien, para vivir bien y para sentirnos bien. Euskadi va a tener un futuro mejor para todas y todos. Sin falsas promesas. Sin descalificar a nadie. Arrimando el hombro y hacerlo entre todos, paso a paso y sin imposiciones ni exclusiones", ha concluido. Finalmente, se ha mostrado "optimista" y ha considerado que la sociedad vasca va a valorar la propuesta jeltzale y que en Guipúzcoa "hay partido, digan lo que digan las encuestas". "Hay que jugar el partido porque se gana cuando se pita el final del partido y este se pita el 21 de abril", ha concluido. "RETOS DE FUTURO" Por su parte, la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, ha hecho hincapié en la "ilusión y las fuerzas renovadas" con las que el PNV se presenta a las elecciones, así como en el amplio número de propuestas -"más de 575"- que aporta para hacer frente a los retos de futuro. Además, ha incidido en que la formación jeltzale ofrece "verdad frente al catastrofismo, democracia frente al populismo y resultados concretos frente a la demagogia". "Ofrecemos soluciones viables y eficaces, no son generalidades, son iniciativas reales en el ámbito económico, sanitario, de los cuidados, la vivienda, la seguridad, la igualdad, el autogobierno". "En esto también nos diferenciamos de otros partidos", ha añadido. La candidata jeltzale para seguir presidiendo el Parlamento Vasco ha advertido sobre el intento de "adormecer" al posible votante del PNV. "Nos quieren hacer creer que el PNV va a seguir gobernando sí o sí, pero lo único cierto es que para que el PNV siga gobernando, hay que votar al PNV", ha remarcado. "OLVIDAR EL PASADO" Por su lado, Joseba Egibar ha resaltado que "si defendemos todos los derechos humanos tenemos que tener en cuenta el pasado para construir el futuro" y ha criticado que la izquierda abertzale "no quiere hablar del pasado". Así, ha defendido que el PNV busca para Euskadi ir "paso a paso" como "una nación con derecho a decidir de la mano de la mayoría de la ciudadanía" con propuestas "de forma realizable, a través de acuerdos" y "no con sueños". El presidente del GBB ha remarcado que la formación jeltzale cuenta con "una trayectoria, y una verdad" en "contraste" con EH Bildu. "Hay amnesia, no saben dónde estaban, pero tenemos memoria, frente a la amnesia memoria; frente al adanismo, trayectoria. Tenemos una trayectoria larga y frente a los ejercicios de camuflaje ofrecemos verdad", ha sostenido. Finalmente, ha criticado que la "misión" de la izquierda abertzale "es atacar al PNV y lograr el poder para controlar a la sociedad" porque "ese es su verdadero proyecto" y se ha preguntado "qué aportación positiva ha hecho en estos últimos 40 años".