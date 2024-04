Fernández ve el 12M como la oportunidad del PP de acabar con el 'procés' y el "sanchismo"

El presidente del PP de Cataluña y candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha asegurado este miércoles que los comicios del 12 de mayo son la oportunidad del PP de "acabar con el 'procés' en Cataluña y acabar con el sanchismo". Lo ha dicho en un acto en Barcelona junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los cabezas de lista en Girona, Jaume Veray; en Lleida, Montserrat Berenguer, y en Tarragona, Pere Lluís Huguet, y han acudido la eurodiputada Dolors Montserrat, el diputado del Congreso Nacho Martín Blanco y la diputada del Parlament Lorena Roldán, entre otros. "Todo a la vez, aquí y ahora, es nuestra oportunidad, es nuestro momento. Llevábamos años esperándolo y no vamos a fallar a los catalanes", ha dicho Fernández, que ha vuelto a agradecer a Feijóo su confianza para ser el candidato. ESPÍRITU "INCONFORMISTA" Fernández ha pedido a los afiliados del PP catalán que no tengan miedo a expresar sus ideas en público: "Ese espíritu rebelde e inconformista es el que vamos a aplicar y a seguir aplicando para nuestra tierra, para Cataluña". Así, ha instado a no resignarse ante los datos educativos en Cataluña ni a que "se abra el grifo y no salga agua" por las restricciones por la sequía, y ha asegurado textualmente que en España hay agua para todos si se gestiona con generosidad y sin prejuicios ideológicos. También ha dicho que el PP ha demostrado donde gobierna que "se pueden bajar los impuestos, que así se puede mejorar la actividad económica, recaudar más y, por lo tanto, proteger y mejorar los servicios sociales". GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA Los cabezas de lista del PP en Girona, Lleida y Tarragona, Jaume Veray, Montserrat Berenguer y Pere Lluís Huguet respectivamente, han defendido que quieren llevar la voz de sus provincias al Parlament. Veray ha lamentado que Girona "sigue siendo la provincia de Cataluña con más barracones escolares" y que está sufriendo grandes listas de espera en la sanidad, y ha asegurado que Cataluña ha perdido 10 años con el 'procés'. Berenguer ha dicho que el objetivo del PP es la estabilidad "lejos de la confrontación y de la crispación" y ha apostado por un futuro fuerte, oportunidades y voz propia para Lleida. Huguet ha criticado que el 'procés' "ha llevado a que la Generalitat haya abandonado Tarragona" y ha añadido que el PP trabajará desde el Parlament para que la provincia vuelva a ser uno de los motores económicos de Cataluña y de toda España. Al acto también han acudido el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y diputados del Congreso como Llanos de Luna, entre otros.