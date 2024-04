Serrano ve una "torpeza" que el PSOE-M se presente como acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado este lunes "la torpeza" del PSOE-M al presentarse como acusación popular en la investigación abierta contra Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. En declaraciones tras la reunión del Comité de Dirección presidida por Ayuso, el 'número dos' del partido ha explicado que el Gobierno y el PSOE tratan de hacer "una causa general" sobre un tema que afecta a una causa con Hacienda por parte de un particular "que nada tiene que ver con la administración pública ni con la categorización pública ni con la política de la Comunidad de Madrid". "Lo que está haciendo es politizando una cuestión que afecta a un particular. Es una torpeza del PSOE y de Juan Lobato --líder del PSOE-M-- que califica cuál es la realidad y la intención de su acción: tratar de quitar el foco del caso que afecta al PSOE", ha recalcado en relación al denominado 'caso Koldo'. En este sentido, ha subrayado que, frente a un caso de "un particular" con Hacienda como el que afecta a la pareja de Ayuso, el 'caso Koldo' es una "trama de corrupción" que afecta a "varios ministros, exministros, presidentes de comunidades autónomas, a la presidenta del Congreso de Diputados, a la mujer del presidente del Gobierno", en la que "ha habido 20 detenidos, que se habla de que se ha detenido a gente con no sé cuántos móviles, ordenados y con armas". En su escrito, el PSOE-M expone que al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales, en particular, en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, se estaría ante una causa de interés general de los ciudadanos. El PSOE-M esgrime que no hay necesidad de presentar querella ni fianza debido a que los hechos tienen su origen, "en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid1-9, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la Hacienda Pública". Para Serrano, en cambio, no existe ninguna relación con la contratación pública ni con la administración. En este sentido, ha relacionado esta decisión del líder del PSOE-M con la necesidad de justificarse ante su partido y desviar la atención para que no se hable de la corrupción que afecta a los socialistas que, según ha dicho, seguirán denunciando. El 'número dos' de los 'populares' también ha eludido cualquier relación con el incremento de facturación del grupo Quirón en la Comunidad de Madrid. "El grupo lleva trabajando más de 20 años en la Comunidad de Madrid. Creo que es la segunda corporación sanitaria más importante de Europa. Es una empresa que está produciendo prestigio. Además presta servicios al gobierno de Sánchez, con contratos similares", ha alegado. En este sentido, ha eludido entrar a valorar "lo que haga un particular contratando con una empresa privada, en la que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid".