España

Las revistas del corazón esta semana: las lágrimas de Julia Janeiro en una grabación y la escapada de Mbappé y Ester Expósito

Este miércoles, 3 de junio, también son protagonistas del kiosco la princesa Charlène de Mónaco por su primera visita a España y Sara Carbonero, que ha viajado con su novio a Galicia

Guardar
Google icon
Las revistas del corazón esta semana.
Las revistas del corazón esta semana.

El kiosco comienza el mes de junio cargado de actualidad. No solo en lo que se refiere a los VIP nacionales, también a figuras tan representativas como la de la princesa Charlène de Mónaco, quien ha visitado por primera vez España de manera oficial. Ha sido un viaje breve en el que ha estado acompañda de su marido, el príncipe Alberto de Mónaco, y en el que se ha reunido con los reyes Felipe y Letizia.

Más allá de este encuentro, la sudafricana ha concedido una entrevista a ¡Hola! en la que habla sobre esta “primera e histórica vez” en la que pudo, entre otras cosas, visitar el jardín botánico de Madrid.

PUBLICIDAD

La relación entre el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito sigo en la actualidad y es que, lejos de esconderse, han optado por disfrutar de su amor como una pareja más. Tampoco falta en las portadas de esta semana la boda de Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero.

¡HOLA!

Portada de la revista ¡HOLA! del 3 de junio de 2026.
Portada de la revista ¡HOLA! del 3 de junio de 2026.

La princesa Charlène de Mónaco ha viajado por primera vez a España esta semana, una cita que ¡Hola! describe como “histórica” y que ha posibilitado una entrevista que protagoniza la portada de este miércoles. En este número, la mujer de Alberto de Mónaco “nos habla de su pasión por el deporte, sus retos y sus obligaciones como princesa”. Además, en la portada destaca una cita de la exnadadora: “Siempre me aseguro de tener tiempo suficiente para cuidar de Jacques y Gabriella”, dice refiriéndose a sus hijos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la revista muestra unas imágenes inéditas de la boda de Rocío Crusset y Charlie Schein en Manhattan. Y, para terminar, recoge unas declaraciones del baloncestista Pau Gasol, quien asegura que “me gustaría que el legado de mi fundación fuera muy superior a mi legado como jugador”.

Diez Minutos

Portada de la revista Diez Minutos del 3 de junio de 2026.
Portada de la revista Diez Minutos del 3 de junio de 2026.

Diez Minutos ha elegido como protagonistas de esta semana a Kylian Mbappé y Ester Expósito, quienes habrían desatado su pasión en Ibiza. Según esta cabecera, la pareja “derrochó amor en la isla días antes de que el futbolista se concentrara con su selección”.

Acompaña a esta exclusiva un especial sobre la visita del Papa León XIV a España.

Lecturas

Portada de la revista Lecturas del 3 de junio de 2026.
Portada de la revista Lecturas del 3 de junio de 2026.

Mercedes Milá protagoniza la portada de este 3 de junio de Lecturas, donde, en una entrevista, afirma que “doy gracias porque ahora estoy muy bien”.

Junto a la presentadora catalana encontramos a la cantante Dua Lipa, quien se habría casado por sorpresa con su novio, Callum Turner, en Londres. Por otro lado, la revista dedica varias páginas a Alexia Putellas.

Semana

Portada de la revista Semana del 3 de junio de 2026.
Portada de la revista Semana del 3 de junio de 2026.

Rocío Crusset y su madre, Mariló Montero, aparecen en primer plano en la portada de Semana. La revista del corazón ha hecho un repaso de la boda neoyorquina de la modelo, que se ha dado el ‘sí, quiero’ con el financiero Charlie Schein.

También incluye dos exclusivas. La primera está protagonizada por Sara Carbonero y su novio, con quien ha realizado una escapada a Galicia. Además, aparece Julia Janeiro, que se muestra entre lágrimas durante la grabación de su primera aventura televisiva.

Temas Relacionados

Revistas del corazónGente EspañaFamosos EspañaKylian MbappéEsther ExpósitoEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una masa de aire frío baja las temperaturas en España y deja lluvias: estas son las regiones más afectadas

Por la noche, las mínimas bajarán en toda la Península y Baleares, aunque en algunas zonas del Guadalquivir y del litoral mediterráneo seguirán por encima de los 20 grados

Una masa de aire frío baja las temperaturas en España y deja lluvias: estas son las regiones más afectadas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de los carburantes se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Nada que envidiar a la patata: el boniato, un tubérculo que cuida la piel y los músculos

La batata es una fuente de vitaminas y minerales que protegen el bienestar

Nada que envidiar a la patata: el boniato, un tubérculo que cuida la piel y los músculos

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

La Guardia Civil ha señalado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investiga las causas del incendio

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

Almudena y Darío acercan posturas y Claudia protagoniza un nuevo enfrentamiento: todo lo sucedido en la última gala de ‘Supervivientes’

El concurso de Telecinco encara su recta final con las última nominaciones

Almudena y Darío acercan posturas y Claudia protagoniza un nuevo enfrentamiento: todo lo sucedido en la última gala de ‘Supervivientes’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

Interior paga 2,2 millones de euros al gigante francés de la ciberseguridad para que instale un radar en Formentera para localizar pateras

Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar tu patinete eléctrico y las posibles sanciones si rebasas el límite

Tres cosas habituales que podrían acabar en un problema legal

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante