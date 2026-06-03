Las revistas del corazón esta semana: las lágrimas de Julia Janeiro en una grabación y la escapada de Mbappé y Ester Expósito

Las revistas del corazón esta semana.

El kiosco comienza el mes de junio cargado de actualidad. No solo en lo que se refiere a los VIP nacionales, también a figuras tan representativas como la de la princesa Charlène de Mónaco, quien ha visitado por primera vez España de manera oficial. Ha sido un viaje breve en el que ha estado acompañda de su marido, el príncipe Alberto de Mónaco, y en el que se ha reunido con los reyes Felipe y Letizia.

Más allá de este encuentro, la sudafricana ha concedido una entrevista a ¡Hola! en la que habla sobre esta “primera e histórica vez” en la que pudo, entre otras cosas, visitar el jardín botánico de Madrid.

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La relación entre el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito sigo en la actualidad y es que, lejos de esconderse, han optado por disfrutar de su amor como una pareja más. Tampoco falta en las portadas de esta semana la boda de Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero.

¡HOLA!

Portada de la revista ¡HOLA! del 3 de junio de 2026.

La princesa Charlène de Mónaco ha viajado por primera vez a España esta semana, una cita que ¡Hola! describe como “histórica” y que ha posibilitado una entrevista que protagoniza la portada de este miércoles. En este número, la mujer de Alberto de Mónaco “nos habla de su pasión por el deporte, sus retos y sus obligaciones como princesa”. Además, en la portada destaca una cita de la exnadadora: “Siempre me aseguro de tener tiempo suficiente para cuidar de Jacques y Gabriella”, dice refiriéndose a sus hijos.

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Por otro lado, la revista muestra unas imágenes inéditas de la boda de Rocío Crusset y Charlie Schein en Manhattan. Y, para terminar, recoge unas declaraciones del baloncestista Pau Gasol, quien asegura que “me gustaría que el legado de mi fundación fuera muy superior a mi legado como jugador”.

Diez Minutos

Portada de la revista Diez Minutos del 3 de junio de 2026.

Diez Minutos ha elegido como protagonistas de esta semana a Kylian Mbappé y Ester Expósito, quienes habrían desatado su pasión en Ibiza. Según esta cabecera, la pareja “derrochó amor en la isla días antes de que el futbolista se concentrara con su selección”.

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Acompaña a esta exclusiva un especial sobre la visita del Papa León XIV a España.

Lecturas

Portada de la revista Lecturas del 3 de junio de 2026.

Mercedes Milá protagoniza la portada de este 3 de junio de Lecturas, donde, en una entrevista, afirma que “doy gracias porque ahora estoy muy bien”.

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Junto a la presentadora catalana encontramos a la cantante Dua Lipa, quien se habría casado por sorpresa con su novio, Callum Turner, en Londres. Por otro lado, la revista dedica varias páginas a Alexia Putellas.

Semana

Portada de la revista Semana del 3 de junio de 2026.

Rocío Crusset y su madre, Mariló Montero, aparecen en primer plano en la portada de Semana. La revista del corazón ha hecho un repaso de la boda neoyorquina de la modelo, que se ha dado el ‘sí, quiero’ con el financiero Charlie Schein.

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También incluye dos exclusivas. La primera está protagonizada por Sara Carbonero y su novio, con quien ha realizado una escapada a Galicia. Además, aparece Julia Janeiro, que se muestra entre lágrimas durante la grabación de su primera aventura televisiva.