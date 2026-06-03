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Los agustinos, la orden a la que pertenece el papa y que forma en España a 18.000 alumnos

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Juan Lara

Madrid, 3 jun (EFE).- Un total de 338 religiosos, repartidos en 36 comunidades, forman la Orden de San Agustín (OSA) en España, a la que pertenece el papa León XIV, dedicada a la labor misionera y educativa y que regentan 17 colegios y varios centros universitarios en todo el país, donde se forman 18.000 estudiantes.

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¿Pero, quienes son los agustinos?. Es una orden mendicante creada en 1244 bajo el papado de Inocencio IV e inspirada en la figura de Agustín (305-430), el santo de Hipona. Está basada en la vida en comunidad, el servicio al prójimo y la espiritualidad y dedicada a la evangelización, misiones, educación y formación. Su lema es "Una sola alma y un sólo corazón hacia Dios".

Órdenes religiosas mendicantes son aquellas que no poseen bienes, ni rentas estables y viven de la caridad (limosnas) y sus miembros han hecho los votos de pobreza, obediencia y castidad.

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Los agustinos están presentes en 49 países de todos los continentes y están organizados en tres categorías de circunscripciones: provincias (las principales circunscripciones gobernadas por un prior provincial), vicariatos y delegaciones.

Los agustinos visten un hábito negro, con cinturón de cuero, que simboliza el desapego a las riquezas materiales, la humildad y el compromiso con una vida de pobreza, obediencia y castidad. El escudo de la Orden es un corazón cruzado por una flecha.

España -donde los agustinos han dejado una huella profunda en su historia y cultura- se enmarca en la provincia de San Juan de Sahagún, la demarcación más grande de la Orden, erigida en 2019 de la unificación de las cuatro antiguas provincias de España: Castilla, Filipinas y Matritense.

Actualmente la provincia de San Juan de Sahagún abarca España, Portugal y vicariatos y misiones en Panamá, Venezuela, Íquitos-Perú, Argentina, Las Antilla, Tanzania e India y dos delegaciones en Centroamérica y Cuba.

Toma el nombre de San Juan de Sahagún en homenaje al fraile nacido en el siglo XV en esa villa de la provincia de León. Su sede central se encuentra en el Real Monasterio de El Escorial (Madrid) y el actual prior provincial es Domingo Amigo González (Madrid, 1959).

La provincia de San Juan de Sahagún es titular de 17 colegios repartidos por Madrid, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Zaragoza, Santander, Alicante, Valencia, Loiu (Bilbao), Palma (Baleares), Calahorra (La Rioja) y Ceuta, donde estudian 18.000 alumnos e imparten clases 1.200 docentes. Otras 300 personas se ocupan de administración y servicios, según datos facilitados a EFE por la OSA.

Estos colegios se suman a los que gestionan otras ramas agustinas como los Agustinos Recoletos, lo que eleva a más de 30 los centros educativos dirigidos por los seguidores de san Agustín.

La OSA también cuenta con el centro universitario María Cristina de El Escorial, cuatro colegios mayores, dos centros teológicos (uno en Valladolid y otro en El Escorial), 29 parroquias, cinco iglesias y numerosos centros sociales y culturales.

Destacados agustinos españoles son santo Tomás de Villanueva, el poeta religioso fray Luis de León o el explorador religioso Andrés de Urdaneta.

Recientemente, el pasado 12 de marzo, León XIV nombró al arzobispo, teólogo y también agustino español Luis Marín de San Martín como Limosnero de Su Santidad y prefecto del dicasterio (equivalente a 'ministerio') para el Servicio de la Caridad.

A lo largo de la historia, otras grandes figuras que siguieron la regla de san Agustín fueron el naturalista Gregor Mendel, padre de la genética, y Martín Lutero, quien comenzó su vida religiosa como agustino, pero abandonó a la Iglesia de Roma, impulsando la Reforma Protestante en Alemania, que dio paso al luteranismo.

Además de la Orden de San Agustín, de la que forman parte las Agustinas contemplativas, en España también están presentes los Agustinos Recoletos y Agustinas Recoletas, las Misioneras Agustinas, las Agustinas del Amparo, las Comendadoras de Santiago y Agustinos Asuncionistas. Todos comparten el mismo carisma y la herencia del santo de Hipona.

Los Agustinos Recoletos surgieron en España en 1588, como un movimiento de reforma dentro de la misma orden, a la búsqueda de una vida más austera, recogida y de oración y contemplación. Pero no fue hasta 1912 cuando la Iglesia les reconoció independencia jurídica y como orden religiosa autónoma.

Aunque también usan hábito negro, el de los recoletos tiene la capucha más corta y las mangas más estrechas.

San Agustín nació en año 354 en Tagaste, en la que hoy es la ciudad argelina Souk Ahras, hijo de padre no creyente (Patricio) y madre católica, Mónica, a la que la Iglesia proclamó santa en 1461 y doctora de la Iglesia en 1970, durante el pontificado de Pablo VI.

En su juventud llevó una vida muy liberal y tuvo un hijo con una mujer con la que no se casó. Educado en latín, tuvo contacto con Marco Tulio Ciceron, del que dijo le hizo despertar el interés por la Filosofía. Viajó a Roma y a Milán y a los 33 años fue bautizado por el obispo Ambrosio, de Milán.

Tras la muerte de su madre, cuyo ejemplo caló en su decisión de convertirse en 'siervo de Dios', y su hijo, dedicó su vida al trabajo y oración. De vuelta a Hipona (hoy Annaba, en Argelia), fue ordenado sacerdote, fundó una comunidad monástica y años después nombrado obispo. Recorrió el norte de Africa y escribió más de 200 libros y mil sermones y cartas, entre ellas 'La ciudad de Dios', publicada en el año 426.

Falleció en el año 430 en Hipona, pero después fue trasladado a Cerdeña y finalmente a Pavía (norte de Italia), donde reposa en la basílica de San Pietro in Ciel d’Oro. Está considerado el teólogo más importante de la Iglesia primitiva.

Agustín no fundó la orden. A partir del siglo XI, pequeñas comunidades religiosas en España, Francia e Italia comenzaron a seguir sus directrices, adoptando como guía de vida lo que se conoce como Regla de San Agustín. EFE

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EFE

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