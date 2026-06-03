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Detenido un transportista con orden de prisión al acceder a un cuartel de la Guardia Civil

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Barcelona, 3 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un transportista sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión cuando pretendía acceder al cuartel del cuerpo en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para hacer una entrega de mobiliario.

Según ha informado este miércoles el instituto armado, la detención se produjo el pasado 7 de mayo cuando el transportista, de 28 años, pretendía acceder al acuartelamiento junto a otros dos trabajadores de la misma empresa para entregar mobiliario en los pabellones, viviendas destinadas a personal del cuerpo situadas en el interior.

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Agentes de la Sección de Protección y Seguridad (SEPROSE), unidad de la Guardia Civil que se encarga de la seguridad del acuartelamiento, el control de accesos y la protección del personal y de las dependencias oficiales, identificaron a los tres trabajadores en el control de acceso.

Durante la comprobación de su identidad, los agentes observaron que, sobre uno de los trabajadores, figuraba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN), donde constan avisos de interés policial y judicial sobre personas, vehículos u otros elementos.

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Ante esta circunstancia, los agentes avisaron a sus compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, que comprobaron en SIRAJ, el sistema de consulta de requisitorias y resoluciones acordadas por órganos judiciales, que la orden, dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona por un quebrantamiento de condena, seguía en vigor, por lo que se detuvo al hombre.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Martorell, que dictó el mandamiento de prisión y su ingreso en un centro penitenciario de Barcelona. EFE

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