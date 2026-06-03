La Bolsa española sube el 0,22 % con la atención puesta en Inditex y en Oriente Medio

Madrid, 3 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con un avance del 0,22 % en una jornada en la que el foco de atención estará puesto en Inditex, la compañía con más peso en el mercado nacional, que sube el 4,78 % tras presentar sus resultados.

Asimismo, el mercado seguirá pendiente este miércoles del conflicto en Oriente Medio, donde se ha producido una nueva ofensiva entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene la cotización del petróleo brent al alza por tercer día consecutivo y por encima de los 97 dólares el barril.

PUBLICIDAD

En este contexto, el IBEX 35, el principal índice bursátil español, ha abierto con esa subida del 0,22 %, hasta los 18.312,9 puntos, con lo que acumula unas ganancias en lo que va de año del 5,82 %. EFE

(Foto) (Vídeo)