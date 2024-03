La militancia de Podem avala la decisión de no presentarse el 12M

La militancia de Podem ha avalado la decisión de la dirección del partido de no presentarse a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con el 70,68% de los votos. En una consulta interna que ha contado con 1.978 votos, 1.398 personas (70,68%) han apoyado la decisión, mientras que 503 (25,43%) han votado en contra y 77 (3,89%), en blanco. La consulta se abrió el pasado miércoles 27 de marzo y se ha cerrado este viernes al mediodía, en la que la formación ha expuesto que el actual contexto "de incerteza y inestabilidad política en Catalunya" les lleva a no colaborar en, a su juicio, la fragmentación de la izquierda para no beneficiar a la extrema derecha.