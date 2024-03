Rita Maestre (Más Madrid) se graba un vídeo explicando la Ley de Vivienda mientras prepara torrijas y critica a Almeida

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que explica la Ley de Vivienda mientras prepara unas torrijas y critica que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no haga "nada" ante el incremento de los precios del alquiler. La regulación de precios es una medida que el Gobierno de España puso en marcha "para controlar la burbuja del alquiler a través de un sistema de precios que se aplicarán en las zonas tensionadas", como "Lavapiés, Vista Alegre, Puente de Vallecas o Delicias donde, por culpa de la subida de los precios de la última década, hay muy poca oferta de pisos a un precio asequible y está en riesgo el acceso a la vivienda de la mayoría de sus vecinos", explica la jefa de la oposición en el vídeo. La edil ha recordado que la nueva norma permite a las comunidades autónomas declarar sus propias zonas tensionadas "pero la Comunidad de Madrid ya ha dicho que bloqueará la medida y que no va a hacer nada". "GOBIERNOS DE TODO TIPO" "En Nueva York, en París, en Lisboa llevan años aplicando estos sistemas de limitación de precios con gobiernos de todo tipo. ¿A qué tenemos que esperar a que el alcalde de Madrid se dé cuenta de que los precios del alquiler en nuestra ciudad no pueden seguir subiendo sin que él haga nada para frenarlos?", se ha preguntado. En el último Pleno de Cibeles el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, cargó contra la ley estatal que "invade competencias autonómicas" y que "no lucha contra la okupación" sino que la "promueve". "Nosotros lo que no queremos es que aquí ocurra lo que ocurrió en Berlín, que se redujo la oferta un 25 por ciento. No queremos que aquí ocurra lo que ocurrió en París, que el precio subió un 25 por ciento. No queremos que ocurra lo que ocurrió en Suecia, donde ha habido que estar en lista de espera hasta cinco años para una vivienda en alquiler", aseguraba.