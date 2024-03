Montero dice que la ILP apoyada por Junts "no conduce a ningún lado" y que genera falsas expectativas a los catalanes

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la independencia de Cataluña apoyada por Junts en el Parlament catalán "no conduce a ningún lado", a la vez que ha reprochado la insistencia de algunas formaciones por "generar unas expectativas" a los catalanes "que no hay medios para conseguirse". Así lo ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si el PSOE está sobreactuando y no ha aprendido nada del 'procés' --como sostienen en precampaña los partidos independentistas catalanes--, indicando a su vez que "probablemente son otros los que tienen que aprender" que hay caminos "que no conducen a ningún lado". "En Cataluña no se puede ni generar una expectativa que no tiene instrumento ni tiene medios para poder conseguirse, ni se puede tampoco embarcar a muchas personas en un proceso, insisto, que termina en ninguna parte", ha aseverado Montero, subrayando que esa enseñanza debería hacerse "producido ya". Tras asegurar que el Gobierno está apostando por la convivencia y la vuelta a la normalidad en Cataluña con medidas como los indultos o la amnistía, Montero ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dejado claro de manera contundente que no va a permitir "ninguna desviación del orden constitucional, por activa o pasiva", y que no mirará "para otro lado" como se hizo en la etapa de Mariano Rajoy. "Nosotros no vamos a hacer lo que hizo el Gobierno de Rajoy, que fue, ante estas situaciones, mirar para otro lado y dejar que las cosas vayan surgiendo y transcurriendo como si tuvieran la capacidad de apagarse por sí solas", ha proseguido la titular de Hacienda, mencionado la declaración unilateral de independencia o la celebración de dos referéndum que se produjo en aquella etapa. Así, Montero ha reivindicado que la política tiene que tener la capacidad de "intervenir en los momentos clave", por lo que el Gobierno no va a permitir que haya "ningún alejamiento del orden constitucional". "Lo saben los partidos independentistas, así que la enseñanza yo creo que se tenía que haber producido ya", ha zanjado, expresando su deseo de que los electores en Cataluña dejen "definitivamente atrás" esas "cuestiones". CON REYNDERS O NO, PERO SIN POSTUREO La vicepresidenta también se ha referido a la suspensión de la reunión prevista para este miércoles entre PSOE y PP, con la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), diciendo que quiere que la próxima reunión sea "cuando antes mejor". En su opinión, la situación del órgano judicial perjudica la reputación de España y está costando dinero a los españoles, por lo que el PP no tiene "ninguna justificación" llevar "cinco años sin cumplir la Constitución", por mucho que la actual mayoría en el CGPJ "le favorezca". En este sentido, Montero ha indicado que espera que se retome la negociación incluso si Reynders deja en el aire su mediación entre ambas partes cuando abandone su puesto como comisario --para aspirar a presidir el Consejo de Europa--, agregando que la capacidad de diálogo del Ejecutivo "es infinita" y que están abiertos a cualquier tipo de fórmula. "Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de esa renovación, con mediador, como ellos propusieron, con futuros mediadores o con el Partido Popular. Pero, desde luego, tiene que ser tiempo empleado en la dirección correcta y no una manera de postureo, de hacer parecer que uno quiere dialogar", ha remachado.