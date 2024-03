El PP señala como "corresponsables" de "homenajes a etarras" a los grupos que "apoyaron la financiación" de la Korrika

El PP ha lamentado que "se haya vuelto a ver homenajes a etarras" en la Korrika a su paso por las calles de diferentes localidades navarras. Ha asegurado que "los grupos políticos que apoyaron" su financiación "son corresponsables" y les ha pedido explicaciones. "No hemos visto ni a Bildu, ni a Geroa Bai, ni a Contigo Navarra condenando estos actos, pero sorprendentemente el Partido Socialista de Navarra calla ante estos insultos y ataques a las víctimas del terrorismo. Ya no hay nada que los diferencie de la izquierda abertzale", ha criticado en un comunicado. "Un año más, demuestran que esta no es una carrera a favor del euskera, sino una manifestación de la izquierda abertzale en favor de ideologías propias de totalitarismos. Y mientras esto suceda el PP de Navarra estará en frente, esto solo demuestra que una vez más vuelven a politizar el euskera", han afirmado los 'populares'. Por este motivo, han pedido a la organización que "muestre sus disculpas y solidaridad con las víctimas de ETA". El PP de Pamplona ha destacado que este año el Ayuntamiento de Pamplona "ha comprado un kilómetro, 6.000 euros", y que "ha servido para homenajear a los asesinos del concejal, Tomás Caballero, y del subteniente, Francisco Casanova". El grupo municipal ha reprochado "la actitud de EH Bildu y del resto de partidos que sustentan el gobierno municipal, incluido el PSN, que están permitiendo que esto pase y apoyan la aportación del Ayuntamiento a dicha carrera". "El PSN es tan culpable como Bildu, ya que Asiron es alcalde gracias a ellos", ha sentenciado el PPN, que ha criticado "la actuación de los socialistas, el pasado 13 de febrero, cuando fueron incapaces de apoyar una declaración de Partido Popular condenando los hechos pasados y pidiendo que no se destinase dinero público mientras se ensalce a los terroristas". Tanto el PP de Navarra como el PP de Pamplona exigirán a los grupos que sustentan ambos gobiernos "una posición contundente contra estos actos y que se devuelva la financiación aportada por todas las admiraciones públicas". "No se puede financiar con dinero de todos los navarros unos actos tan deleznables", han defendido.