El Gobierno de Melilla exige al PSOE "explicaciones" tras el encarcelamiento de sus socios de ejecutivo

El Gobierno de Melilla, gobernado por el PP, ha exigido a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, en su calidad de secretaria de Organización del PSOE local, y a la todavía secretaria general de los socialistas melillenses, Gloria Rojas, que den explicaciones por el caso que todos los consejeros de su socio de Gobierno entre junio de 2019 y mayo de 2023 están encarcelados desde mediados de la semana pasada por los presuntos delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. A pregunta de los periodistas, la portavoz del Ejecutivo melillense, la popular Fadela Mohatar, ha manifestado que "ni enjuicio ni valoro la causa pero creo que ellas, como las dos máximas responsables del PSOE, una desde Delegación del Gobierno (Sabrina Moh) nada menos y otra desde la vicepresidencia primera del Gobierno de la Ciudad (Gloria Rojas) en esos en esos cuatro años, dar explicaciones porque yo creo que la ciudadanía merece esas explicaciones". La también consejero de Cultura y del Mayor ha manifestado que "la situación es grave por lo que vamos sabiendo", después de que se haya conocido el auto de prisión del consejeros de CPM entre los años 2019 y 2023, en el que se señala que hay "indicios suficientes" para sostener que formaban parte de "un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y mantenerse en el mismo, corrompiendo los resultados de las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2023". El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, además, les atribuye la concesión de más 350 contratos "fraudulentos" por cerca de ocho millones de euros "con el objetivo de nutrir de fondos a la organización". Fadela Mohatar ha destacado además que la situación es igualmente "grave" porque "lo que está ocurriendo está incidiendo a nivel institucional y asambleario porque estamos hablando de diputados en activo y de un partido con representación", dado que de los seis cargos cepemistas a los que se decretó prisión, dos de ellos son diputados de la Asamblea e incluso uno de ellos es el actual vicepresidente segundo de la misma, Rachid Bussián. En cualquier caso, la portavoz del Ejecutivo que preside Juan José Imbroda (PP) no ha querido entrar en los detalles de la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número de 2 de Melilla. "Yo no voy a entrar a valorar los términos de un auto judicial, por supuestísimo, porque no nos corresponde a nosotros como gobierno, pero repito que la situación es grave".