Allegados de Jessica Méndez confirman la "obsesión" y "acoso" del acusado de embestir su coche y causarle la muerte

Los allegados de Jessica Méndez han confirmado este martes ante la Audiencia de Pontevedra que J.C.E.I., su vecino y acusado de haber causado su muerte en un accidente de tráfico, llevaba tiempo sometiéndola a "acoso", vigilando sus movimientos, y tenía "obsesión" por ella. Así lo ha declarado el que era novio de la chica, quien ha relatado ante el tribunal de jurado que hacía tiempo que Jessica se sentía incomodada por el acusado, que era su vecino en una aldea de Barro, y que se dedicaba a "vigilarla" constantemente, a rondar por la finca y la vivienda, o a hacerle llamadas desde números de teléfono ocultos. Según ha explicado, ella misma le había confirmado que su vecino estaba "todos los días" observándola. "Él estaba obsesionado con ella, era un sinvivir, y ella me decía constantemente, cuando hablábamos por teléfono, 'ya está aquí', 'ya está otra vez vigilando'", ha explicado este testigo. Asimismo, ha afirmado ante el tribunal que, al menos en dos ocasiones, Jessica le confesó que su vecino le había dicho "que si no era para él, no sería para nadie", y que estaba convencida de que había sido él quien le había pinchado las ruedas del coche en varias ocasiones. El momento más emotivo de este testimonio ha sido cuando el que era novio de la víctima relató cuando acudió al lugar del accidente, un cruce de carreteras en el que el acusado supuestamente embistió a propósito con su coche el turismo de Jessica, provocándole lesiones tan graves que murió poco después. "Pude ver el coche de Jessica, pero ella ya estaba en la ambulancia, y sí vi al acusado, en otra ambulancia, es algo que no olvidaré en la vida. Allí, desde la puerta de la ambulancia, ese señor se rió en mi cara (...), lo que quiero es que se sepa la verdad y se haga justicia", ha manifestado entre lágrimas. "SE SENTÍA VIGILADA" En la misma línea, el hermano de la víctima ha confirmado que su hermana "se sentía vigilada" y que él mismo había visto a su vecino cerca de la casa, observando. Al respecto, ha explicado que, precisamente por esos episodios y por los pinchazos de neumáticos, la familia había instalado una cámara en la zona de la cochera y, aunque no grabó a J.C.E.I., él mismo le había visto una vez saltando el portal de la finca familiar para salir al exterior. Esta segunda sesión del juicio contra J.C.E.I. ha estado también marcada por momentos tensos entre el letrado de la defensa y el magistrado-presidente de la sala, que ha apercibió en varias ocasiones al abogado por tratar de introducir preguntas declaradas no pertinentes y reconducir los testimonios de los testigos. Tras la declaración del que era novio de Jessica, de su hermano y del cuñado del acusado, está previsto que en la jornada de este martes también comparezcan ante el tribunal los padres de la víctima y su otra hermana. La Fiscalía pide para el acusado la pena de 24 años de prisión por un delito de asesinato agravado por motivos de género, al entender que actuó llevado por el resentimiento que sentía al no ser correspondido por Jessica en sus sentimientos.