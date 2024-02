Albares insiste en que no prepara ningún viaje a Palestina de Díaz, "magníficamente representada" por él y Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado este lunes que su departamento no está preparando ningún viaje a Palestina de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien, según él, está "magníficamente representada" por la postura que han venido defendiendo tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En rueda de prensa en Bruselas, donde ha participado en una reunión de ministros de la UE, Albares ha dicho que él no hace "política ficción" y por tanto no puede comentar un viaje que su departamento no está preparando, como ya se había indicado la semana pasada después de que Díaz desvelara su intención de viajar a Ramala invitada por su homólogo palestino. Así las cosas, ha esgrimido que su función como ministro de Exteriores es trabajar para evitar una escalada del conflicto entre Israel y Hamás y que se extienda por la región. "No hay un solo día en el que no trabaje conjuntamente con mis colegas de la Unión Europea y con los socios de la región para conseguir por fin el alto el fuego y la paz definitiva" que pasa por el establecimiento de un Estado palestino. "Yo creo que todo el Gobierno, incluida la vicepresidenta segunda, se encuentra magníficamente representada en la posición que tanto yo como el presidente del Gobierno mantenemos con respecto a Palestina", ha rematado. En otro orden de cosas, Albares ha adelantado que España está preparando "un nuevo paquete financiero" para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que se sumará a los 3,5 millones de euros anunciados recientemete y a los 10 millones aportados en diciembre. El ministro ha reiterado que la labor de esta agencia de la ONU "es imprescindible" para atender las necesidades de casi 6 millones de palestinos en todo Oriente Próximo, no solo en Gaza, y ha advertido de que "no tiene sustituto posible". "Ninguna otra agencia de Naciones Unidas puede realizar la labor que realiza UNRWA en estos momentos", ha recalcado, insistiendo por ello en la necesidad de seguir respaldando su financiación. En este sentido, ha dejado claro que "España se opondrá completamente a la suspensión por parte de la UE de la financiación" a esta agencia.