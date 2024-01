Colectivos trans llevan a Igualdad 5.600 firmas para exigir el cese de Isabel García

Madrid, 9 ene (EFE).- Representantes de colectivos trans han llevado este martes al Ministerio de Igualdad una petición con 5.600 firmas para exigir a la ministra, Ana Redondo, el cese inmediato de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, "por su destacado activismo anti derechos trans".

Aunque su objetivo era entregar las firmas en el Registro del Ministerio, finalmente no les han dejado, con lo que enviarán la petición por correo.

Las entidades convocantes de la protesta han denunciado que el nombramiento de García es contrario a la aplicación de la propia ley trans, que debe de proteger a este colectivo de los discursos de odio y la transfobia.

Al grito de "si no hay destitución ministra dimisión", los asistentes han acudido con pancartas con lemas como "Stop transodio", "Todas somos mujeres iguales en derechos", "#se acabó" y carteles con los polémicos tuits de Isabel García en los que afirmaba que "las mujeres trans no existen".

También se han escuchado gritos contra la asociación FELLGTB, ”donde está, no se ve a la FELGTB”, que no ha asistido a la convocatoria.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha asegurado que no pararán hasta que Isabel García sea cesada de su puesto.

"Y si no lo hace, vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetente y vamos a declarar al PSOE un partido non grato en todos los Orgullos y vamos a hacer campaña activa en las elecciones europeas y en las autonómicas diciendo que votar al PSOE es votar odio, es votar transfobia", ha advertido Cambrollé.

Esta activista ha alertado contra los discursos de odio y ha denunciado que García ha negado la existencia de las personas trans, a las que ha calificado de "peligro para las mujeres cis", algo que ha tenido "unas consecuencias brutales en nuestras vidas".

"La transfobia no es un debate, la transfobia es odio, sus opiniones no son opiniones, sus opiniones son un señalamiento fundamentado en el odio, por lo tanto el odio tan solamente tiene una salida, el cese y la salida de las instituciones para mandar ese mensaje contundente a España", ha aseverado Cambrollé, que ha advertido de que no se puede decir que hay "discriminaciones de primera y discriminaciones de segunda".

Ha emplazado al PSOE a escuchar las demandas del colectivo y ha explicado que esta misma tarde se lo trasladará a la ministra de Igualdad en la reunión que tiene previsto celebrar con colectivos LGTBI.

Por su parte, la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha expresado su "disgusto" por la forma en la que "está actuando el PSOE" y ha subrayado que "la violencia no se borra con una disculpa".

"La violencia que han sufrido nuestras hijas, hijos e hijes les ha quedado en su piel... una disculpa no va a borrar el daño que han hecho a las familias", ha lamentado.

Así, ha avisado de que no pararán hasta que Isabel García sea destituida y ha pedido al PSOE que represente a todas las personas y sobre todo a las personas más vulnerables y en este momento no lo están haciendo.

En su opinión es una cuestión evidente que nos están dando la espalda y vamos a luchar para que las instituciones sean también nuestras. EFE

oc-mop/aam