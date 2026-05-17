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El juicio Kitchen abordará los audios de la causa a la espera de que declaren los acusados

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Madrid, 17 may (EFE).- El juicio del caso Kitchen inicia este lunes su séptima semana, en la que el tribunal escuchará grabaciones de audio presentadas como prueba en esta causa y que arranca además con la incógnita de si comenzarán o no a declarar los acusados y de quién lo hará primero.

En las próximas jornadas, el tribunal de la Audiencia Nacional que está enjuiciando a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas abordará la prueba documental y escuchará las declaraciones que hizo en instrucción el comisario Enrique García Castaño, eximido de la causa por problemas de salud.

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Escuchar las siete declaraciones que prestó en calidad de investigado ante el juez instructor quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía será la tarea que más tiempo ocupe, pues las grabaciones duran alrededor de 9 horas, según indican fuentes jurídicas.

Las declaraciones de este comisario, apodado 'El Gordo', fueron claves para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez. Confesó que Sergio Ríos Esgueva, exchófer de Bárcenas captado como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero, cuya copia luego él, según aseguró, dio al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.

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En todo caso, el comisario siempre mantuvo que la meta de la operación Kitchen era buscar cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes, como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones.

Además de estas declaraciones, la sala deberá escuchar más de una decena de audios, algunos hallados en los domicilios del comisario José Manuel Villarejo y otros aportados a la causa por el empresario Javier Pérez Dolset.

Las defensas han cuestionado los archivos que incautados a Villarejo, que como otros archivos localizados en poder del excomisario son la base sobre la que se formó el caso Kitchen, que es una pieza separada del caso Tándem o caso Villarejo.

Dentro del sumario hay grabaciones en las que Villarejo sostiene que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos", habla de la rivalidad entre ésta y la exvicepresidenta Soraya Sanz de Santamaría, a la que apoda "La Pequeñita" o alude a "El Asturiano", como apodaba, según los investigadores, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los otros audios son los entregados por Dolset a la Justicia, un material que la defensa de Villarejo pidió anular. Son tres conversaciones mantenidas supuestamente en 2013 y 2014 entre este agente y el entonces número dos de Interior Francisco Martínez, con alusiones a Kitchen o a las "saunas" del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entonces líder de los socialistas.

Pérez Dolset, que tiene dos causas abiertas en la Justicia, una de ellas por presuntas maniobras contra fiscales o mandos de la Guardia Civil, declaró como testigo que esos archivos le fueron entregados, encriptados, por un hombre disfrazado y él los descifró y trasladó a la Justicia.

La fecha en la que empezarán a declarar la decena de acusados sigue siendo una incógnita y dependerá del tiempo que emplee la sala en abordar la prueba documental que obra en el procedimiento. Hay partes que ven posible que los acusados no tomen la palabra hasta la siguiente semana.

Otro interrogante es quién declarará primero, después de que la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz pidiera que éste declarase después de su exnúmero dos, Francisco Martínez, cuyas declaraciones en instrucción y los mensajes que registró ante notario son a juicio de esta parte "el único o el esencial" elemento incriminatorio contra el exministro.

La defensa de Fernández Díaz citó como precedente el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo, donde el comisionista Víctor de Aldama declaró antes que el exministro José Luis Ábalos. La defensa de Martínez no se opuso al cambio de orden, si bien advirtió que "el señor Martínez no es el señor Aldama, no es un confeso".

El tribunal tiene previsto resolver la petición este lunes. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023487897)

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EFE

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