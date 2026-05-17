Semana de resaca postelectoral y vuelta de la actividad al Congreso

Madrid, 17 may (EFE).- La semana política estará marcada por las elecciones andaluzas del domingo y el análisis de los resultados por los diferentes partidos, que comenzarán ya a calentar motores y definir estrategias para preparar las generales del año que viene.

Superados los comicios andaluces, es previsible que se aceleren las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León, que celebró sus elecciones hace ya dos meses y sigue sin acuerdo.

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El Congreso retomará su actividad, con numerosas comisiones ordinarias, pleno y la tradicional sesión de control al Gobierno el miércoles, donde se volverá a repetir el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El pleno someterá además a convalidación el real decreto ley que exime del IRPF a las ayudas a los afectados de la dana y los incendios y a las víctimas de los abusos sexuales en la Iglesia.

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El martes, en la comisión de investigación la dana de la Cámara Baja está citada la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la tragedia, mientras que la comisión del Senado ha convocado para el mismo día a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Será además la primera semana en la que los activistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo no podrán acceder al Congreso, después de que la Mesa de la Cámara les retirara el pasado miércoles la credencial de prensa.

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En el Senado no habrá pleno, pero sí sesiones de las numerosas comisiones de investigación constituidas esta legislatura.

El presidente del Gobierno estará por su parte el lunes en Ginebra para asistir a la 79 Asamblea Mundial de la Salud. El martes entregará el Premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del espacio empresarial iberoamericano y presidirá el Consejo de Ministros.

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Por su parte, el rey viaja a Ottawa en una visita de tres días a Canadá acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Allí entregará el premio Joan Margarit de poesía a la escritora Margaret Atwood. La reina Letizia presidirá la entrega de otro premio, el Luis Carandell de periodismo parlamentario, en el Senado. EFE