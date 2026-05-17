Abraham Mateo se sincera sobre lo que costó ganar credibilidad:"Me dieron por todos lados"

Javier Herrero

Madrid, 13 may (EFE).- Abraham Mateo ha reconocido que fue "durillo" vivir convertido en un "meme" o ser motivo de burla en algunos momentos de su carrera pasada, cuando despuntaba como estrella infantil, y que si lo superó y ha llegado hasta hoy con confianza fue gracias a su familia.

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"A mí me han dado por todos lados, pero yo me he reído de todo eso gracias a mi familia", ha declarado en 'Gen [F]', el nuevo videopódcast de EFE que tiene a artistas jóvenes como protagonistas para comprobar si las diferencias generacionales son tan grandes.

Ha recordado que, por ejemplo, llegó a leer un titular de prensa que decía: "Abraham Mateo y Fifty Cent, una colaboración absurda", en alusión al trabajo conjunto que el gaditano llegó a trazar con el afamado rapero y productor estadounidense de hip hop.

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"Ya de mayor es cuando he pensado: 'Tiene cojones que un chaval de España consiga tantas cosas y se miren otras tonterías y no la música o el proyecto", ha lamentado, al reconocer que, si bien "el cariño" de su país es "enorme", "es verdad que otra parte era durilla".

En confidencias con el periodista de EFE Javier Herrero en esta entrega inaugural de 'Gen [F]' que ha sido patrocinada por Viagogo, ha hablado además sobre lo que le ha costado ganarse su credibilidad como artista adulto, en cuanto compositor, intérprete y productor de sus temas, pero que el tiempo todo lo ha puesto en su sitio.

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"A base de mostrar poquito a poco lo que voy haciendo, la gente se ha dado cuenta de lo que hay de verdad", ha dicho este músico con 5,4 millones de oyentes mensuales en el mundo en Spotify.

En un viaje en el tiempo por diferentes generaciones, como propone el videopódcast, Mateo ha descubierto que nació el mismo día que el afamado compositor Leonard Bernstein, autor de óperas y de la partitura del famoso musical 'West Side Story'.

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El gaditano ha contado entonces que recibió una invitación para probar suerte en las pruebas de selección del reparto de la última adaptación al cine de esa historia, de la mano de Steven Spielberg, pero que finalmente no pudo ser. "En esa época había muchas cosas pasando y al final nunca pude hacerlo y me arrepiento mucho de haber dejado pasar ese tren", ha reconocido.

Ha escuchado además canciones que triunfaban el día que nació, entre ellas, 'Corazón partío' de Alejandro Sanz, del que ha contado que conserva en casa de sus padres una guitarra que el artista madrileño le regaló.

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Aunque sea conocido por sus temas pop con influjo latino y "r&b", ha hablado incluso del espíritu flamenco que lleva dentro, hasta el punto de que es "el 90 por ciento de lo que canta en la intimidad". "Es una de las formas que tengo de conquistar a mi novia", se ha sincerado tras mostrar brevemente sus dotes al cante.

Entre el público, seguidores que han demostrado que la música del autor de 'Quiero decirte' ha sido especial en sus vidas y que han conseguido que Mateo se emocionase, como en el caso de Sergio, quien ha relatado que esas canciones le acompañaron e hicieron más llevaderos los síntomas de su tratamiento por un linfoma de Hodgkin.

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Entre ellos, también una pareja que se conoció cantando una de sus canciones, lo que ha llevado a que el propio artista compartiese detalles muy personales y a desvelar el profundo significado que tiene para su vida personal con su pareja actual el tema 'La idea'.

De entre sus temas antiguos, ha asegurado que sigue celebrando tener 'Señorita' en su repertorio, su primer gran éxito cuando aún era una estrella infantil, pero ha confesado a continuación que hay otras que le parecen "un fumadote" ahora con el tiempo, como 'Mi circo'.

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Y tras hablar de lo perfeccionista que es al grabar, ha señalado que tiene mucho material guardado en sus bases de datos que no ha visto nunca la luz. "Me tendría que morir cuatro veces para sacar todas las canciones que tengo acumuladas". EFE