Albares dice que corresponde a Israel explicar por qué actuó contra España y no contra otros países con postura similar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido que corresponde a Israel explicar por qué llamó a consultas a su embajadora en Madrid por la posición manifestada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no ha hecho lo mismo con otros países cuyos líderes se han expresado de forma similar. "No puedo explicarle por qué con España se tomó la decisión de llamar a consultas y no con otros países, lo tendría que explicar Israel", ha dicho el ministro al ser preguntado por esta cuestión en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. El Gobierno de Benjamin Netanyahu llamó a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, el pasado 24 de noviembre al término de la visita realizada por Sánchez a Israel, Palestina y Egipto por las declaraciones realizadas por este, que consideraba que apoyaban el terrorismo de Hamás. Albares ha recordado que durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre para hablar del ataque terrorista de Hamás contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza y las consecuencias de todo ello ya expuso las declaraciones "similares" de muchos líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden, o el francés, Emmanuel Macron. Una vez más, ha sostenido que el Gobierno mantiene una postura "clara, pública y constante" respecto a esta cuestión y también ha expresado "el deseo de tener las mejores relaciones con Israel y con el pueblo de Israel". "Israel es un país amigo de España y el pueblo español es amigo del pueblo israelí", ha insistido Albares, que ha explicado que así se lo ha trasladado a su homólogo israelí, Eli Cohen, con quien conversó después de la llamada a consultas de la embajadora. Según el ministro, el Gobierno mantiene "una comunicación fluida" con el Ejecutivo israelí. El jefe de la diplomacia ha vuelto a repetir que Israel tiene derecho a defenderse del ataque terrorista de Hamás pero también ha dejado claro que "España va a alzar su voz para la protección de los civiles palestinos", para la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y para un alto el fuego humanitario "estable y sostenible". Asimismo, ha incidido en la propuesta de España de que se celebre una conferencia internacional de paz que "dé lugar a lo que es necesario para romper de una vez por todas esta espiral de violencia, un Estado palestino".