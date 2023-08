Fiscalía pregunta a la CNMC si la conducta de Naturgy por la que fue sancionada incrementó el precio final de la luz

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha preguntado a la Comisión Nacacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si la conducta por la que sancionó a Naturgy Generación a pagar una multa de 6 millones de euros y a devolver 35,5 millones pudo suponer un incremento del precio final pagado por los consumidores y usuarios para determinar si es competente y conocer el alcance de los hechos. En una nota informativa, recogida por Europa Press, la Fiscalía de la AN anuncia así que ha abierto diligencias después de que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) le remitiera la denuncia presentada a principios de mes por Facua-Consumidores en Acción. En ese escrito enviado por la asociación de consumidores --en principio a la Fiscalía Anticorrupción según la propia organización-- se indicaba que esa sanción de la CNMC a Naturgy por manipulación del mercado eléctrico podría suponer que la energética hubiera incurrido "en un delito contra el mercado y los consumidores". Ahora, desde el Ministerio Público buscan determinar si la conducta por la que ha sido sancionada Naturgy encaja en la figura del delito contra los derechos de los consumidores (artículo 284 del Código Penal) "por maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas, que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia". Por eso, la Fiscalía ha anunciado este miércoles que ha solicitado a la CNMC no sólo saber si afecto al precio pagado por los usuarios, sino si ese posible incremento de precios se podría haber proyectado sobre todo o sobre una parte limitada del territorio nacional. En este sentido, también quiere que el organismo le aporte una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores y usuarios provocado por un eventual incremento de precios finales. Además, ha requerido a la CNMC que informe sobre si la resolución sancionadora es firme o si ha sido impuganada ante los tribunales ,y en ese caso quiere conocer en que órgano judicial y proceso se lleva. Cabe recordar que la fuentes de la enérgética consultadas por Europa Press, tras conocer la sanción, ya anunciaron que la compañía recurriría esta sanción ante los tribunales. Naturgy puede interponer contra la resolución un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación. LA SANCIÓN A NATURGY Fue en julio cuando la CNMC anunció que imponía una sanción de 6 millones de euros a Naturgy Generación por ofertar en los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, precios excesivos y dispares con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico sin justificación y con el objeto de incrementar sus ingresos. Además, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le imponía a la compañía una aportación de carácter indemnizatorio de 35,5 millones a las liquidaciones del operador del sistema, para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda. Esta cuantía debe ser repartida entre la demanda en un número de meses iguales a los que duró la actuación, es decir, un total de 22 meses. En sus alegaciones, Naturgy Generación defendía que la central de ciclo combinado 'Sabón 3' había "formulado consistentemente (y no solo en el periodo analizado) sus ofertas en restricciones buscando recuperar razonablemente -que no consiguiendo- sus costes totales atendiendo a la mejor e imperfecta estimación de las condiciones competitivas en cada momento". Asimismo, sobre los beneficios derivados de la conducta infractora, Naturgy Generación destacó que, en los últimos diez años, la central había obtenido un Ebitda generalmente negativo. En concreto, la sanción impuesta por el regulador a la energética se refiere a las actuaciones realizadas en el segmento de mercado de restricciones técnicas por 'Sabón 3' en la zona eléctrica de Galicia y durante el periodo de 23 de marzo de 2019 a 31 de diciembre de 2020. Según la CNMC, 'Sabón 3' aprovechaba las situaciones en las que la competencia en el mercado de restricciones era reducida para incrementar sus ofertas en el mercado de restricciones técnicas y obtener así unos mayores ingresos.