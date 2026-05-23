El equipo español femenino se cuelga la medalla de bronce

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El equipo español femenino no defraudó y se colgó la medalla de bronce en la Copa de Europa de 10.000 metros disputada este sábado en la localidad italiana de La Spezia, tras contabilizar un tiempo total de 1h 38:42.07.

El conjunto español, integrado por Alicia Berzoza, Beatriz Álvarez, Isabel Barreiro, Andrea Romero, Irene Sánchez-Escribano y Marta Galimany, se quedó a 26 segundos de la medalla de plata, que fue para el equipo irlandés con una marca total de 1h 38:16.07.

PUBLICIDAD

Más lejos quedaron las españolas, entre las que brilló la sevillana Alicia Berzosa, octava en la categoría individual con un crono de 32:32.48 minutos, de las ganadoras, la selección italiana, que se colgó el oro con un tiempo de 1h 37:24.57.EFE