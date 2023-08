Así le rogó Rubiales a Jenni Hermoso para que apareciese en su vídeo de disculpas: “Mi puesto está en juego”

Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y su equipo, tardaron varias horas en darse cuenta de que el beso que el máximo dirigente del fútbol español le había dado a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento tras la conquista del Mundial femenino podía acarrear consecuencias gravísimas para su carrera.

El dirigente, que minutos después del reprochable suceso reclamó en la Cope que no se hiciera caso “a los idiotas y a los estúpidos” que estaban cargando contra él, acudió a la propia jugadora durante el vuelo de regreso a Madrid para que le apoyase en un vídeo de disculpas conjunto, según desveló la periodista de Relevo Natalia Torrente. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes en funciones, le había exigido una rectificación pública. Hermoso se negó a aparecer.

El presidente de la RFEF podría ser cesado de su cargo por el comportamiento, calificado como machista, que tuvo en la final del Mundial Femenino

Según ha explicado la periodista del medio de Vocento en Espejo Público, Rubiales, al percatarse de la repercusión mediática, se acercó a la jugadora, con la que mantiene una buena relación, para pedirle ayuda en un tema que, tal y como le reconoció, podía costarle el puesto. “Se acercó a la jugadora con la mayor discreción posible para pedirle que por favor le ayudara en esto. Le dijo que estaba su puesto en juego y que si ella se pronunciaba iba a disminuir la importancia que se le estaba dando a esto”, ha explicado Torrente en el programa de Antena 3. Jenni Hermoso le dijo que no quería involucrarse en nada. Además, ante el intento de acercarse a su familia, la delantera le pidió a su entorno que no entrara. “Jenni considera que no tiene que dar explicaciones”, apuntó la periodista.

Las falsas declaraciones de Jenni

Y por el momento es lo que ha hecho. La campeona del mundo no se ha pronunciado públicamente más allá de su directo en Instagram. “¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, eh”, dijo Jenni. Poco después, la RFEF filtró a la Agencia EFE unas declaraciones de la propia futbolista. No eran suyas. Según destapó Relevo, esas palabras fueron redactadas por la propia Federación.

“Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, fueron las declaraciones que la RFEF trasladó a EFE.

