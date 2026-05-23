El cineasta Julio Medem deja su impronta en el Festival de Cans y avanza un nuevo proyecto

Santiago de Compostela, 23 may (EFE).- El cineasta vasco Julio Medem ha dejado este sábado su impronta en el Festival de Cans con la colocación de una estrella en el singular paseo de la fama de esta aldea de O Porriño que da nombre a uno de los certámenes audiovisuales más populares de Galicia.

La visita del director de obras como 'Los amantes del círculo polar' o 'Lucía y el sexo', ganador de un premio Goya con su debut 'Vacas' hace ya más de treinta años, ha sido uno de los actos centrales del último día de la programación del Festival de Cans.

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Durante la tarde, Medem ha compartido un coloquio con los asistentes al certamen en el que ha avanzado que ya está trabajando en el desarrollo de un nuevo proyecto cinematográfico.

"Ahora mismo estoy moviendo proyectos. Hay una nueva película sobre dos pelotaris vascos, 'Jai Alai'", ha comentado el director con los presentes, a quienes les ha pedido que le deseen "suerte" para poder comenzar con el rodaje en 2027.

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Según recoge la organización en un comunicado, el cineasta donostiarra también ha exaltado las virtudes de un festival, el de Cans, del que dijo que "no se puede comparar con nada".

"Me habían hablado bastante de este festival, pero no hay nada como llegar aquí y darse cuenta de que supera todo lo que podías imaginar", ha remarcado Medem, protagonista absoluto de una jornada que también ha incluido conciertos, retrospectivas dedicadas a las figuras homenajeadas en esta edición, como Jaione Camborda o Celso Bugallo, y actividades paralelas.

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El certamen también ha contado con la presencia de cargos institucionales, como el conselleiro de Cultura, Lingua y Xuventude, José López Campos, que ha felicitado a la dirección del festival por exhibir al rural gallego "sin complejos" y con éxito.

La vigesimotercera edición del Festival de Cans se cerrará esta noche con el acto de entrega de los premios de la competición oficial de cortometrajes. EFE

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