3-3. Diouf evita la derrota del campeón

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 23 may (EFE).- Sin nada en juego en la última jornada, el Inter, campeón de la Serie A y de la Copa de Italia, y Lautaro Martínez cerraron el curso con un empate, remontados primero por el Bolonia y salvados de la derrota después por Diouf, que promovió el 3-2 con una acción individual y marcó el 3-3 final en el minuto 86.

PUBLICIDAD

El carrilero cambió el encuentro desde la banda derecha cuando el tropiezo era visible para su equipo. Primero, superada la hora del duelo, con 3-1 en contra, se revolvió en el área, conectó un tiro contra el poste y originó el 3-2, anotado por Pío Expósito. Después, ya en el tramo final, con el 3-3 con el que lideró la reacción de su equipo. Imprescindible.

Porque, ganador liguero desde hace semanas, al conjunto ‘neroazzurro’ no le bastó primero con el 0-1, un golazo de falta directa de Federico Dimarco, cuya parábola por encima de la barrera fue inalcanzable para la estirada de Skorupski. Un lanzamiento a la escuadra que abrió el marcador, pero que apenas contó como ventaja en dos minutos.

PUBLICIDAD

El 1-1 fue casi inmediato. Prácticamente dos jugadas después, Bernardeschi aprovechó un balón suelto dentro del área par ajustar con la izquierda, demasiado fácil para un futbolista de su clase, el 1-1 ante Josef Martínez, sin una sola opción de repeler la igualada, como tampoco la tuvo en el 2-1 al borde del descanso: el remate de Pobega rebotó decisivamente en Lautaro, al que no se le concederá el gol en propia puerta, pero sin su rechace nada habría sido igual. No habría sido gol.

Un golpe antes del intermedio, del que se esperaba una reacción del Inter, pero fue al revés. En dos minutos y medio de la reanudación, una incursión por la izquierda y un centro al área de Juan Miranda se transformó en el 3-1 por el fallido despeje de Zielinski contra su portería, tan sorprendente para Josef Martínez. La tocó, pero no logró salvarla.

PUBLICIDAD

El partido de Lautaro Martínez, el máximo goleador de la Serie A 2025-26, duró poco más, cambiado en el minuto 54, como Dimarco y Barella, todos ellos jugadores fundamentales para entender la superioridad tanto en la Serie A del Inter y esenciales en el nuevo proyecto del conjunto ‘neroazzurro’, que se resistió a la derrota, con el 3-2 en el 64, fabricado por Diouf, desbordante en el área, y remachado por Pío Esposito, tras el poste.

Y la evitó después, por medio del propio Diouf, decisivo para esquivar la sexta derrota liguera de la campaña del Inter, con 27 triunfos y seis empates. Ha sumado 87 de los 114 puntos disputados. En el tramo final, antes del 3-3, De Vrij se retiró con molestias físicas.

PUBLICIDAD

Ficha técnica:

3 - Bolonia: Skorupski; De Silvestri (Zortea, m. 66), Helland (Heggem, m. 81), Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler (Odgaard, m. 66), Pobega (Moro, m. 66); Bernardeschi, Castro y Rowe.

PUBLICIDAD

3 - Inter: Josef Martínez; Bisseck, De Vrij (Topalovic, m. 81), Carlos Augusto; Diouf, Barella (Mhkitaryan, m. 54), Zielinski, Sucic (Cocchi, m. 74), Dimarco (Luis Henrique, m. 54); Lautaro Martínez (Bonny, m. 54) y Pio Esposito.

Goles: 0-1, m. 22: Dimarco. 1-1, m. 25: Bernardeschi. 2-1, m. 42: Pobega. 3-1, m. 48: Zielinski, en propia puerta. 3-2, m. 64: Pío Esposito. 3-3, m. 87: Diouf.

PUBLICIDAD

Árbitro: Kevin Bonacina. Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Lautaro Martínez (m. 41) y Mhkitaryan (m. 77).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava y última jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Renato Dall’Ara ante unos 35.000 espectadores. EFE

PUBLICIDAD