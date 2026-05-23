Estabilizado el incendio declarado en el paraje Cortijo Moyano de Játar (Granada)

Granada, 23 may (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este sábado en el paraje Cortijo Moyano en Játar (Granada) y centra ahora sus esfuerzos en lograr su control definitivo.

Según ha informado el Infoca en la red social X, el incendio, que ha comenzado sobre las 15:00 horas, ha quedado estabilizado a las 19:35.

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En la zona continúan operando tres helicópteros semipesados, cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzos contra incendios (BRICA), dos técnicos de operaciones (TOP), dos agentes de medio ambiente y tres autobombas.

Además, a las 17:20 horas ha quedado también estabilizado el incendio en Adamuz (Córdoba), aunque los efectivos continúan trabajando en la zona para su control con cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba. EFE

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