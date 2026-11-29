Una persona lee en un sillón junto a una puerta cerrada con un cartel que indica no recibir visitas, mientras dos figuras permanecen en el exterior frente a la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La necesidad de controlar el propio entorno incide de forma directa en el bienestar emocional. Esta idea la defiende una revisión científica publicada en la revista Energy and Buildings que concluye que la falta de control sobre el espacio propio se asocia con problemas de salud relacionados con el estrés, entre ellos ansiedad, depresión e hipertensión, mientras que la capacidad de decidir sobre el entorno incrementa el bienestar general y reduce la tensión emocional. En este sentido, puede que en ocasiones nos convirtamos en personas a las que no les apetece recibir visitas en casa.

Distintos psicólogos apuntan que negarse a abrir la puerta a otras personas no equivale a un rechazo hacia ellas, sino que responde, en muchos casos, a mecanismos de autorregulación y control personal sobre el propio espacio. Por ejemplo, la psicóloga sanitaria Luz María Peña explica que esta actitud no depende necesariamente de la introversión. “Es bastante normal no querer recibir visitas en casa y no tiene por qué estar relacionado con la introversión. Para algunas personas, recibir gente en casa implica situaciones que pueden resultar aversivas, como sensación de evaluación, pérdida de control del espacio, mayor esfuerzo social, conflictos previos o incluso cansancio acumulado”, señaló Peña en declaraciones recogidas por El Diario.

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Mujer tejiendo en casa. (Freepik)

Según Peña, la clave está en la función que cumple esta conducta para cada persona, no en la conducta en sí misma. “Si evitar las visitas reduce ese malestar, la conducta se mantiene, independientemente de que la persona sea introvertida o no”, añadió la especialista al citado medio. Peña defiende que esta resistencia puede constituir “una forma de regular el bienestar” y advierte que, en muchos casos, responde a experiencias pasadas negativas, como haber sido juzgado o sentido invadido en una ocasión anterior.

“El estrés, la ansiedad y el agotamiento reducen la tolerancia a las demandas sociales, y recibir visitas puede implicar esfuerzo, atención y exposición”, apuntó la psicóloga en la misma entrevista. Para Peña, esta reticencia “puede ser una forma sana de poner límites, ya que no implica necesariamente rechazo hacia los demás, sino decidir hasta dónde se quiere compartir el espacio personal”.

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Autocuidado frente al aislamiento

También la psiquiatra española Marian Rojas Estapé, se pronunció al respecto. La experta sostiene que negarse a recibir visitas no constituye un acto de egoísmo, sino que se trata de “sabiduría emocional”. “Significa que reconoces tus límites y eliges proteger tu salud mental antes que complacer a otros”, afirmó, según declaraciones recogidas por La Vanguardia.

El hogar funciona, para muchas personas, como un refugio donde se recuperan energías tras jornadas de alta demanda interpersonal, y que esta tendencia refleja una gestión saludable de los límites personales. El estrés acumulado por el ritmo laboral intensifica esta necesidad de resguardo: al llegar a casa, la persona busca tranquilidad en lugar de mantener una disposición constante hacia los demás.

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Peña coincide con otros especialistas consultados por los medios citados en que comunicar los límites con claridad, sin necesidad de justificarlos, ayuda a sostener esta preferencia sin que derive en aislamiento. Establecer encuentros fuera del hogar cuando se cuenta con energía disponible figura, según la psicóloga, entre las estrategias que permiten equilibrar la necesidad de privacidad con el mantenimiento de los vínculos afectivos.