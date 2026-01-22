Por qué algunas personas prefieren quedarse en casa antes que salir con amigos, según la psicología

Mujer tejiendo en casa. (Freepik)

Compartir tiempo con tus amigos puede ser uno de los mejores momentos del día. Es una actividad que puede ayudarte a desconectar, desestresarte y mejorar tu estado anímico. Además, formar parte de un grupo responde a una necesidad inherente en las personas, ya que el apoyo social y el sentido de pertenencia influyen positivamente en el bienestar emocional.

Sin embargo, hay personas que, en ciertas ocasiones, prefieren estar en casa antes que hacer planes con sus amigos. Aunque para muchas personas sea una decisión incomprensible, lo cierto es que es algo totalmente normal.

Elegir quedarse en casa no quiere decir que te hayas cansado de tus amigos o que no te apetezca verlos. La psicología ha profundizado en esta cuestión para explicar la razón por la que sucede este fenómeno y qué quiere decir.

Qué significa preferir quedarte en casa

Una investigación publicada en la revista Scientific Reports ha explicado que no es una decisión negativa ni refleja problemas de sociabilidad. Según el estudio, la relación entre pasar tiempo solo y el bienestar es más compleja de lo que podría parecer.

El estudio se centró en adultos mayores de 35 años de Reino Unido y Estados Unidos, con un total de 178 participantes. Para ello, se les monotorizó durante 21 días para registrar de manera precisa cómo distribuían su tiempo. Esto permitió a los investigadores analizar la relación entre su comportamiento diario y distintos indicadores de bienestar, como satisfacción, estrés y sensación de autonomía.

Los resultados mostraron que los días con más tiempo en soledad se asociaban con menos estrés y mayor sensación de autonomía, aunque también con cierta disminución de satisfacción y aumento de soledad. Sin embargo, cuando la soledad era elegida de forma consciente, los efectos negativos se reducían significativamente.

Preferir quedarse en casa no implica desinterés por las relaciones sociales, sino que refleja una capacidad de autodeterminación que permite equilibrar la interacción con otros y el cuidado de las propias necesidades emocionales y de bienestar.

Cómo la calidad del tiempo a solas influye en tu bienestar

Los expertos coinciden en que lo importante no es únicamente la cantidad de tiempo que pasamos solos, sino también cómo lo aprovechamos. Actividades que fomentan la relajación, la reflexión o la creatividad pueden convertir la soledad en una experiencia enriquecedora, mientras que momentos de inactividad forzada o aburrimiento tienden a generar malestar.

El estudio de Scientific Reports destaca que los beneficios de quedarse en casa se intensifican cuando las personas sienten control sobre su decisión y pueden organizar sus actividades de manera eficaz.

Además, los investigadores subrayan que la soledad no es una experiencia homogénea ni estática. La percepción de estar solo puede variar según el contexto, la actividad realizada y la calidad de las relaciones sociales fuera de esos momentos.

Esto explica por qué algunas personas disfrutan de ratos a solas sin que esto afecte su vida social, mientras que otras pueden sentir aislamiento si la soledad se percibe como obligatoria o carente de propósito.