España

Por qué algunas personas prefieren quedarse en casa antes que salir con amigos, según la psicología

Un estudio científico ha explicado cómo influye esta decisión en tu salud mental y emocional

Guardar
Mujer tejiendo en casa. (Freepik)
Mujer tejiendo en casa. (Freepik)

Compartir tiempo con tus amigos puede ser uno de los mejores momentos del día. Es una actividad que puede ayudarte a desconectar, desestresarte y mejorar tu estado anímico. Además, formar parte de un grupo responde a una necesidad inherente en las personas, ya que el apoyo social y el sentido de pertenencia influyen positivamente en el bienestar emocional.

Sin embargo, hay personas que, en ciertas ocasiones, prefieren estar en casa antes que hacer planes con sus amigos. Aunque para muchas personas sea una decisión incomprensible, lo cierto es que es algo totalmente normal.

Elegir quedarse en casa no quiere decir que te hayas cansado de tus amigos o que no te apetezca verlos. La psicología ha profundizado en esta cuestión para explicar la razón por la que sucede este fenómeno y qué quiere decir.

Qué significa preferir quedarte en casa

Una investigación publicada en la revista Scientific Reports ha explicado que no es una decisión negativa ni refleja problemas de sociabilidad. Según el estudio, la relación entre pasar tiempo solo y el bienestar es más compleja de lo que podría parecer.

El estudio se centró en adultos mayores de 35 años de Reino Unido y Estados Unidos, con un total de 178 participantes. Para ello, se les monotorizó durante 21 días para registrar de manera precisa cómo distribuían su tiempo. Esto permitió a los investigadores analizar la relación entre su comportamiento diario y distintos indicadores de bienestar, como satisfacción, estrés y sensación de autonomía.

Los resultados mostraron que los días con más tiempo en soledad se asociaban con menos estrés y mayor sensación de autonomía, aunque también con cierta disminución de satisfacción y aumento de soledad. Sin embargo, cuando la soledad era elegida de forma consciente, los efectos negativos se reducían significativamente.

Preferir quedarse en casa no implica desinterés por las relaciones sociales, sino que refleja una capacidad de autodeterminación que permite equilibrar la interacción con otros y el cuidado de las propias necesidades emocionales y de bienestar.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cómo la calidad del tiempo a solas influye en tu bienestar

Los expertos coinciden en que lo importante no es únicamente la cantidad de tiempo que pasamos solos, sino también cómo lo aprovechamos. Actividades que fomentan la relajación, la reflexión o la creatividad pueden convertir la soledad en una experiencia enriquecedora, mientras que momentos de inactividad forzada o aburrimiento tienden a generar malestar.

El estudio de Scientific Reports destaca que los beneficios de quedarse en casa se intensifican cuando las personas sienten control sobre su decisión y pueden organizar sus actividades de manera eficaz.

Además, los investigadores subrayan que la soledad no es una experiencia homogénea ni estática. La percepción de estar solo puede variar según el contexto, la actividad realizada y la calidad de las relaciones sociales fuera de esos momentos.

Esto explica por qué algunas personas disfrutan de ratos a solas sin que esto afecte su vida social, mientras que otras pueden sentir aislamiento si la soledad se percibe como obligatoria o carente de propósito.

Temas Relacionados

SoledadAmigosPsicologíaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

Otro lunes de caos ferroviario en España: la red de Rodalies ha vuelto a registrar dos parones por la mañana y los viajeros de la ruta Barcelona-Madrid sufren retrasos de varias horas

Última hora de la situación

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

Cuánto cobra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña: es uno de los cargos mejor pagados del Estado

Se trata de una alta retribución -dentro de los márgenes legales- para competir con el mercado y atraer un perfil técnico y ya experimentado en la gestión

Cuánto cobra el presidente de

Sanidad y sindicatos firman el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco, pese al descontento de los médicos

Las organizaciones exclusivamente de facultativos han convocado una semana de huelga al mes

Sanidad y sindicatos firman el

La Justicia acredita que el Ayuntamiento de Almeida pone mal las multas de los semáforos ‘foto-rojo’: condenado a 300 euros en costas por poner una sanción de 200 euros

La sentencia deja claro que el Consistorio notificó incorrectamente el expediente sancionador y que cuando el expediente aún no es firme no se pueden detraer los puntos del carné. Automovilistas Europeos Asociados abre la puerta a que 10.000 conductores puedan recuperar puntos

La Justicia acredita que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

La Justicia acredita que el Ayuntamiento de Almeida pone mal las multas de los semáforos ‘foto-rojo’: condenado a 300 euros en costas por poner una sanción de 200 euros

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cuánto cobra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña: es uno de los cargos mejor pagados del Estado

El Gobierno fija la subida del Salario Mínimo en un 3,1% y plantea incentivos a las empresas para cerrar el acuerdo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”