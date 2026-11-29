Cobertura de varios medios internacionales de las elecciones generales españolas del 29-N. (Montaje Infobae con titulares de prensa extranjera)

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La prensa internacional ha interpretado la victoria del Partido Popular y el avance de Vox como el cierre de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y como un cambio político con consecuencias dentro y fuera de España. Los medios extranjeros coinciden en resaltar la mayoría parlamentaria de la derecha, el papel decisivo de Santiago Abascal y la posibilidad de que la extrema derecha entre en el Ejecutivo por primera vez desde el final de la dictadura.

El titular más directo ha sido el de Politico: “La derecha española expulsa a Sánchez del poder”. El medio europeo presentó la jornada como un giro claro hacia la derecha y situó a Alberto Núñez Feijóo como próximo presidente del Gobierno, aunque ha recordado que deberá acordar con Vox la fórmula de su respaldo en el Congreso, ya sea mediante una coalición o desde fuera del Ejecutivo.

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El diario especializado en política europea ha señalado que PP y Vox suman 187 escaños. También ha puesto el foco en el fin del último gobierno de centroizquierda con peso en la Unión Europea y en la salida de Sánchez de la primera línea política continental como una de las voces más críticas con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La entrada de Vox centra la lectura de los medios europeos

El posible acceso de Vox al Gobierno ha sido el elemento más repetido en las informaciones. Financial Times ha titulado que la extrema derecha “se gana la opción de entrar en el Gobierno español” mientras Sánchez reconocía la derrota. El periódico británico ha destacado que la formación de Abascal pasaría de 33 diputados en 2023 a 52 en 2026.

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Para el diario económico, esa subida ha convertido a Vox en el único de los grandes partidos que ha mejorado sus resultados respecto de las elecciones anteriores. El PP, aun como primera fuerza, ha perdido escaños, al igual que el PSOE. Esa relación de fuerzas abre dos escenarios: una coalición formal entre populares y Vox o un Gobierno en minoría del PP con apoyo parlamentario externo de la formación de Abascal.

Le Monde también ha subrayado que la vuelta del PP al poder, por primera vez desde 2018, podría producirse con Vox como socio minoritario. El diario francés ha vinculado el desenlace español con las próximas citas electorales en Francia, Italia y Polonia, en un momento de avance de las derechas nacionalistas en Europa.

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La publicación francesa ha definido a Sánchez como uno de los pocos dirigentes de izquierda que quedaban al frente de un país europeo de gran tamaño. Su derrota, asegura, se ha producido pese al crecimiento de la economía española y a la proyección internacional que había logrado durante su mandato.

El presidente de Estados Unidos comparte su opinión sobre los resultados electorales en España: "¿Sánchez perdió? Esa es una gran noticia".

El desgaste por la vivienda, la corrupción y la inmigración

La cobertura estadounidense ha puesto el énfasis en los asuntos que marcaron la campaña. The Washington Post ha relacionado el resultado con el descontento por el precio de la vivienda, el coste de la vida y la gestión de varias crisis. También ha recordado que Sánchez convocó los comicios anticipados después de que el Congreso rechazara sus medidas sobre esta materia.

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El periódico ha destacado que el acceso a una vivienda asequible se convirtió en una de las principales preocupaciones, sobre todo entre los jóvenes. A ese malestar ha sumado los casos de corrupción que han afectado al entorno socialista, los accidentes ferroviarios con víctimas mortales y el apagón de 2025, asuntos que la oposición ha utilizado durante la campaña.

La CNN, por su parte, coincide en señalar que Vox ha sido “el gran ganador” de la noche y que se ha consolidado como árbitro de la política española. La cadena estadounidense contrapone la propuesta migratoria de Abascal, partidaria de endurecer las expulsiones de extranjeros condenados por delitos, con la política de regularización defendida por Sánchez para cubrir necesidades del mercado laboral.

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Además, ha remarcado el contraste entre las sedes de los principales partidos: mientras los seguidores del PP celebraban en el centro de Madrid, en la sede socialista predominaba el silencio tras la llamada de Sánchez a Feijóo para felicitarle.

Alemania e Italia ven un triunfo del bloque de derechas

En Alemania, Der Spiegel ha resumido la noche con un titular que aludía al reconocimiento de la derrota por parte de Sánchez y al triunfo del “bloque de derechas”. La revista alemana ha destacado un cambio de rumbo político para España y ha recogido la valoración del presidente saliente, que calificó la jornada como un “día triste para nuestro país”.

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El diario italiano Il Giornale ha puesto el foco en la evolución de Vox durante los años de Sánchez. Su análisis repasa el ascenso de la formación desde su irrupción en Andalucía en 2018 hasta el crecimiento registrado en estas elecciones. También vincula parte de esa recuperación con la crítica de Abascal a la amnistía pactada por el PSOE con Junts y con el debate sobre inmigración.