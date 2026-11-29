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Clara victoria del PP en el Senado este domingo electoral. Con el 50% escrutado, suma un total de 125 escaños y vuelve a alcanzar la mayoría absoluta, ya que cuenta con 23 senadores por designación autonómica. El PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda reúnen, en conjunto, 73 parlamentarios en la Cámara Alta.

La tercera fuerza en el Senado es, por el momento, la coalición de ERC y EH Bildu, que asciende a nueve senadores. A esa cifra se suman los dos parlamentarios que ambos partidos tienen por designación autonómica: uno de ERC y uno de EH Bildu.

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Les siguen la Asociación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente, que se reparten un escaño cada una, igual que en las elecciones pasadas. Por el contrario, el PNV y Junts se quedan sin representación electa en el Senado.

Con este porcentaje escrutado, los populares mejorarían incluso su resultado respecto a las elecciones de 2023. De estos 125 escaños, dos pertenecen a la coalición que el PP firmó en Navarra con UPN.

Entre los 73 escaños del PSOE y Frente Amplio se cuentan los que obtuvo la coalición Senado de Progreso, los del PSC en Cataluña, los del PSOE en Canarias y los de la coalición en Baleares integrada por PSIB, PSOE, Més per Mallorca, Sumar y EUIB.

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Han sido 209 los senadores que se elegían este 29N, uno más que en 2023, y cuando el 23 de diciembre se inicie la legislatura se unirán a los 58 designados por los parlamentos autonómicos para sumar un total de 267.

En esta ocasión de las urnas ha sido elegido un senador más gracias a que este año se reformó la Constitución para que la isla de Formentera tenga por vez primera escaño propio desgajado del que le unía a Ibiza.

Además de populares, socialistas y Vox, el Senado también incorpora, por designación autonómica, a tres senadores de Junts, uno de ERC, uno del BNG, uno de Geroa Bai, uno del PNV, uno de EH Bildu, uno de Compromís, uno de Más Madrid y uno de Coalición Canaria.

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El Parlament catalán, además, tiene que designar a uno nuevo próximamente, tras el fallecimiento el lunes del socialista Toni Poveda.

En 2023 ganó las elecciones al Senado el PP, con 120 senadores, que junto a los de designación autonómica le hizo rebasar los 140 y la mayoría absoluta durante toda la legislatura, mientras que el PSOE obtuvo 72.

La composición del Senado es clave para esta legislatura, ya que el Senado tendrá la tarea de elegir a cuatro vocales del Tribunal Constitucional para los próximos nueve años.

En realidad, tocaba en 2026, pero el PP ha retrasado los nombramientos con distintos pretextos a la espera de superar ese listón de dos tercios tras un nuevo paso por las urnas.

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Los dos tercios serán ahora por tanto 178 senadores, y con ellos un bloque podría elegir a los cuatro vocales, sin pactar dos y dos con el otro, como sucede tradicionalmente.

Así, decantaría la balanza entre magistrados conservadores y progresistas, alterando el sistema de rotación clásico; un turnismo según el cual la inclinación se viene logrando en los años en los que toca elegir vocales al Gobierno.

El temor a que la derecha alcanzara esa mayoría llevó a la izquierda a promover una confluencia en una única candidatura.

Votos en la urna este 29 de noviembre de 2026. (Kike Rincón / Europa Press)

PSOE y Frente Amplio la fraguaron en secreto, sin filtraciones a la prensa, y la dieron a conocer justo en la medianoche en la que terminaba el plazo de presentación de coaliciones.

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Si conseguían repetir los resultados de tres años y medio antes, sumando sus votos, la izquierda podría controlar el Senado los próximos cuatro años, según calcularon.

PP y Vox reaccionaron antes del siguiente plazo fijado por la ley electoral, el de presentación de las listas de partidos.

Por ello, en estas elecciones ha habido una lista de la coalición Senado de Progreso en casi todas las circunscripciones, pero el acuerdo en el lado de la derecha ha llevado a que en algunos distritos PP o Vox no estén en alguna casilla de las papeletas, e incluso a que candidatos de Vox se incluyan bajo las siglas del PP.

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Qué pasó en 2023: el PP obtuvo la mayoría de los senadores

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP logró 120 de los 208 escaños del Senado sometidos a votación directa, por delante del PSOE, que obtuvo 72. El resultado dejó al PP como la fuerza con mayor representación en la Cámara Alta, aunque por debajo de los 133 senadores que marcan la mayoría absoluta sobre el total de miembros.

Los 16 escaños restantes se repartieron entre Izquierdas por la Independencia, con siete; el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con cuatro; y Junts, Unión del Pueblo Navarro, la candidatura PSOE-Sumar-EUIB-Ara Eivissa, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, con uno cada uno. Además de los 208 senadores elegidos en las urnas, los parlamentos autonómicos designaron otros 56 representantes.

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Papeletas de los candidatos para las elecciones 2026. (Europa Press)

Así será el primer día del Senado

Los diputados y senadores elegidos en las elecciones generales de este domingo tomarán posesión de sus escaños el próximo 23 de diciembre, la jornada en que el Congreso y el Senado se constituirán en sendas sesiones plenarias para abrir la decimosexta Legislatura.

Ambas sesiones arrancarán a las diez de la mañana y se desarrollarán de forma simultánea, cada una con sus propias reglas. En el Congreso, la presidirá el diputado electo de mayor edad, asistido como secretarios por los dos más jóvenes, quienes leerán los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos.

A continuación, los diputados elegirán en votación secreta —con papeleta y urna— a los miembros de la nueva Mesa del Congreso. Estos acuerdos suelen ser la antesala de futuros pactos de investidura. Para la Presidencia resultará elegida la persona que reúna mayoría absoluta en primera vuelta; si ningún candidato la alcanza, la votación se repetirá entre los dos más votados y se impondrá quien obtenga más apoyos. Después se designará a cuatro vicepresidentes y, en votación separada, a cuatro secretarios.

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En la legislatura concluida, el PSOE controló tres puestos en la Mesa —Presidencia, una vicepresidencia y una secretaría—, el PP obtuvo otros tres —dos vicepresidencias y una secretaría— y Sumar se quedó con dos secretarías.