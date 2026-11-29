El PSOE pierde las elecciones generales de 2026 (Montaje Infobae)

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Parece que los números ya no dan. El PSOE de Pedro Sánchez perdería las elecciones generales de este domingo, situándose como segunda fuerza política por detrás del PP de Alberto Núñez Feijóo, y con un bloque de izquierdas sin la representación suficiente como para llegar a los 176 diputados para formar una mayoría progresista.

Los socialistas, que aspiraban a dar la vuelta a los pronósticos y alargar su estancia en La Moncloa, se quedarían en 116 diputados y el 29% de los votos con el 87% escrutado. Por su parte, los populares conseguirían la victoria con 134 escaños y un 33%. Con estos números, el PP y Vox, con 51 diputados, conseguirían la mayoría parlamentaria.

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Una noche electoral la del 29-N que confirma el cambio de rumbo que anticipaban las encuestas, pese a los llamamientos del hasta ahora presidente a protagonizar una “remontada épica” durante la campaña. Los de Sánchez no han conseguido movilizar suficiente respaldo para conservar la primera posición y han perdido cinco escaños respecto a las elecciones de julio de 2023, cuando obtuvieron 121 diputados.

Además, los números de los posibles socios de la izquierda tampoco ayudan a sumar una mayoría. Frente Amplio solo conseguiría 10 escaños, ERC se quedaría en 11 representantes y EH Bildu obtendría siete diputados. Como nuevo posible aliado, Adelante Andalucía entraría en el Congreso con cuatro diputados. En total, sumarían 150 asientos.

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Ahora, esta derrota abre la puerta a un nuevo escenario político, con Feijóo como probable vencedor de las urnas por segunda vez consecutiva, y la incógnita de si conseguirá agrupar los apoyos suficientes para reunir una mayoría parlamentaria que le permita llegar a La Moncloa.

Una movilización que el PSOE no esperaba, pero que no suma

Antes de comenzar el escrutinio, desde el PSOE consideraban que la alta participación registrada dejó desfasadas las previsiones de las encuestas electorales. Según fuentes de la Ejecutiva socialista, los sondeos no habían anticipado una movilización tan elevada, lo que situaba estos comicios en un escenario que no estaba contemplado.

Pedro Sánchez valoró la jornada electoral, destacó la importancia del voto y celebró la alta participación: “Tengo buenas sensaciones”.

Al principio de la noche, los socialistas veían posible que se alcanzara el 75% de participación que Pedro Sánchez había señalado como objetivo para revalidar un Gobierno progresista, y al final se ha superado, llegando hasta una participación de casi el 80%.

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Hace unas semanas, Pedro Sánchez decidió adelantar la cita electoral al 29 de noviembre tras el bloqueo parlamentario de un paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo para hacer frente a las dificultades del mercado de la vivienda, que no logró el respaldo de la oposición de derechas.

Los comicios han servido también para medir el desgaste del Gobierno tras una legislatura marcada por episodios de crisis, pese al buen comportamiento de la economía, y por las distintas investigaciones judiciales por presunta corrupción que salpican a un exministro y a personas del entorno del presidente.