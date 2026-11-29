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Las elecciones generales del 29-N se han saldado con pésimas noticias para el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La formación regionalista, que solo ha logrado 3 escaños en el Congreso de los Diputados, no tendrá grupo propio en la Cámara Baja por primera vez en democracia. El partido encabezado por Aitor Esteban ha sido el tercero más votado de la comunidad autónoma, muy por detrás en votos del PSE-EE (PSOE), que ha obtenido un 27,6 % de las papeletas, y de EH Bildu, con más de un 31,3 %.

El partido independentista vasco ha ganado las elecciones generales en el País Vasco tras ser el más votado de la comunidad autónoma, si bien ha quedado por detrás de los socialistas en escaños, con 6 frente a 7. Con cifras muy inferiores han quedado el PNV y el Partido Popular, último partido en conseguir representación en una de las pocas comunidades autónomas donde Vox no ha conseguido ningún sillón.

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“No hemos sabido cómo entrar en el debate”, reconocía por su parte Aitor Esteban, junto al lehendakari Imanol Pradales y los cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava (Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente). El máximo mandatario del PNV ha reconocido que los resultados son “malos, sin paliativos”, pero ha prometido defender Euskadi de la mayoría absoluta que, muy probablemente, formen PP y Vox.

Aitor Esteban comenta los resultados del EAJ-PNV en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. (Europa Press)

Así se han repartido los escaños en el País Vasco

La derrota del PNV en las elecciones generales viene acompañada de un dato sorprendente: el partido que actualmente gobierna en la comunidad autónoma no ha logrado representación en una de sus tres provincias: Álava. De los cuatro diputados en disputa en esta circunscripción, 2 fueron para el PSE-EE, otro para EH Bildu y otro para el PP. De hecho, la formación encabezada por Aitor Esteban solo ha sido la más votada en cuatro municipios de la provincia.

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Por otro lado, en Bizkaia, la circunscripción donde más escaños (8) se repartían, mientras el PNV conseguía dos diputados, los mismos que los de EH Bildu, el PSE-EE conseguía un tercer sillón en la Cámara Baja, mientras que los populares obtenían otro más. En Gipuzkoa, la única provincia en la que EH Bildu ha sido la fuerza más votada (con más de un 38,5 % de las papeletas), los escaños se han repartido con 3 para el partido independentista, dos para los socialistas y uno para el PNV.

Las formaciones que no han conseguido ninguna representación en la comunidad autónoma han sido Vox y el Frente Amplio. El partido liderado por Santiago Abascal ha obtenido un 3,46 % de los votos, muy por detrás del 14,07 % obtenido por el PP, mientras que el partido a la izquierda del PSOE se ha quedado con el 2,47 % de las papeletas. Tampoco Podemos ha logrado representación, como en el resto de comunidades autónomas, aunque su porcentaje de voto ha sido ligeramente mayor (0,37 %) que en la media nacional (0,3 %).

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El PNV reconoce sus "malos resultados sin paliativos" pero defenderá Euskadi de un Gobierno "duro" de PP y Vox. (H. Bilbao / Europa Press)

Cabe recordar que, en apenas medio año, se dará una nueva convocatoria electoral en el País Vasco. Los comicios municipales y forales darán una oportunidad de resarcirse al PNV, mientras todavía perduran en el recuerdo los resultados de las autonómicas de 2024. Entonces, el partido regionalista logró vencer por unos pocos votos a la formación de Arnaldo Otegi, si bien ambas formaciones empataron en escaños.