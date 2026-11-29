EFE

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Música a todo volumen con ‘DJ Pulpo’ a los platos, banderas al aire y gritos de “presidente, presidente”. El ambiente de fiesta ha inundado las calles y los pasillos de Génova 13, que se han teñido de azul tras certificar la contundente victoria del PP en las urnas.

Con el escrutinio finalizado, el líder del PP y previsible nuevo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al balcón de la sede nacional acompañado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, para celebrar ante la mirada de una marea de simpatizantes. “Además de volver a ganar las elecciones, hemos conseguido derribar el muro”, ha afirmado el líder popular.

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El PP se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en 2023 con 137 diputados. Caprichos de la aritmética parlamentaria que ahora, incluso con tres diputados menos, podrá gobernar con una plácida mayoría absoluta, sostenida por los 52 diputados de Vox, que suman 184 representantes. “Hay mucha gente feliz en España. Feliz y esperanzada. Le digo a toda la gente que no les vamos a fallar. Lo que nos hemos comprometido, lo vamos a hacer”, ha afirmado un vitoreado Feijóo, que se ha animado a cantar el “Yo soy español”. Feijóo ha hecho hueco en su discurso para felicitar al que será su máximo aliado en la legislatura, el líder de Vox, Santiago Abascal, cuyos 52 votos serán la clave para que el PP alcance la mayoría absoluta.

“España ha pedido cambio y un cambio contundente, que la política vuelva a servir, que el presidente del Gobierno tiene que decir la verdad”, ha indicado Feijóo, para reiterar además que cumplirá con todos sus compromisos de campaña. “El cambio significa que lo que se promete, se cumple. Que las instituciones son de todos. Una cosa es el Gobierno, otra las Cortes y otra el Poder Judicial. Tres poderes independientes”, ha señalado.

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Los líderes de la UE celebran la victoria del PP

Mientras tanto, los líderes de la UE han aprovechado para felicitar a los ganadores del 29-N. La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha sido una de las primeras en felicitar a sus “amigos”, así ha llamado a Feijóo y Abascal, por el resultado: “La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política. En nombre del Gobierno italiano, deseo a los equipos de @ppopular y @vox_es un buen comienzo, a la espera de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones”, ha escrito en un mensaje en la red social X.

Minutos después ha hecho lo propio la presidenta de la Comisión Europea y compañera del PP europeo, Ursula von der Leyen, aunque en un tono más institucional: “Trabajaremos para fortalecer la competitividad y la independencia de Europa. Construir una defensa europea más fuerte. Y defender los valores que están en el corazón de nuestra Unión. Una España fuerte hace una Europa más fuerte”, ha afirmado.La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se ha limitado a celebrar la alta participación. “¡Esta es la fuerza de la democracia! Tu compromiso con Europa será muy importante en esta nueva etapa”.

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