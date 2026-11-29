Vox sigue como tercera fuerza en el Congreso de los Diputados (Montaje Infobae)

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La felicidad reina en las cuatro plantas del edificio de Vox tras avanzar el escrutinio con un total de en torno a 50 escaños. La sede de Bambú festeja un resultado que supondrá su entrada al Gobierno y, con ello, la primera vez que llega una formación de extrema derecha desde la vuelta de la democracia en España. Los de Santiago Abascal podrán entrar en el gobierno si llegan a un pacto con los de Feijóo. Vox afrontaba este domingo electoral con muchas opciones de lograr un importante salto tras conseguir 33 escaños en 2023. En estos momentos, no han superado su techo de 2019, de 52 sillas en el Congreso, pero es suficiente para gobernar.

La tarde en el edificio de la calle madrileña Bambú ha sido de nerviosismo y silencio. Desde el partido apenas han aportado opiniones, visiones ni adelantos mientras los sondeos comenzaban a aportar posibles resultados. Al consultarles, explicaban que no querían jugar con datos no oficiales. En 2023, las primeras encuestas con los colegios ya cerrados daban un gobierno de derechas que luego no se trasladó a la realidad. Por el perfil en Vox era bajo. No obstante, lo que sí aclaraban desde horas antes es su objetivo: echar a Pedro Sánchez. Por encima de su resultado ponían como meta terminar con el Gobierno actual y, después, comenzar la negociación.

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La incógnita de las exigencias de Vox

La “prioridad nacional” ha sido el eje de su campaña. Vox aborda cuestiones como la vivienda, la educación, la sanidad y la seguridad, y atribuye los problemas en estos ámbitos a la migración irregular o a delitos cometidos por extranjeros. En los últimos meses, la formación de extrema derecha ha cerrado pactos de gobierno con el PP en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Estos acuerdos anticipaban la subida que reflejaban los sondeos y adelantaban la base de sus propuestas: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas y servicios.

Vox se fundó el 17 de diciembre de 2013 como una escisión del PP. Santiago Abascal asumió la presidencia en septiembre de 2014. Tras unos primeros años de representación marginal, el partido irrumpió en las instituciones en 2018 y alcanzó en noviembre de 2019 su mayor resultado nacional hasta entonces, con 52 diputados y la consolidación como tercera fuerza en el Congreso. En 2023 mantuvo esa posición, aunque descendió a 33 escaños. En las elecciones de 2026 aspiraba a dar un nuevo salto que le abriese paso al Ejecutivo nacional.

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Santiago Abascal acude a votar en Madrid y completa la votación de los principales candidatos.

Las dudas giran ahora en torno a cuáles serán las exigencias de Abascal a Feijóo. Los dos partidos han evitado esta conversación frente a los medios. El líder popular no ha querido adelantar durante la campaña si algún Ministerio es una línea roja o que carteras están dispuestos a entregar. Por su parte, en estos momentos, el líder de Vox -ni nadie de su partido- se ha lanzado a mencionar demandas concretas. No obstante, en el caso de las comunidades autónomas, sus posturas de prioridad nacional fueron inamovibles a la hora de pactar.