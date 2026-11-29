Balcón del Partido Popular, en Madrid. (EFE)

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El PP ha ganado las elecciones y podrá formar gobierno con Vox. La importante participación del 79,5% (la más alta desde 1982) no ha servido para que el PSOE culmine una remontada que parecía muy improbable por los escándalos que han asolado al Gobierno y la fragmentación política a su izquierda. Alberto Nuñez Feijóo y Santiago Abascal están llamados ahora a pactar y conformarán un Gobierno inédito en democracia por dos razones: porque nunca un socio de coalición ha tenido este peso electoral (Vox ha logrado el 16% de los votos); y en segundo lugar porque la ultraderecha llega al Ejecutivo por primera vez desde la transición. Ambos podrán así cumplir el principal ‘leitmotiv’ de su campaña: derogar ‘el sanchismo’. Porque el gran derrotado es Pedro Sánchez, que ha empeorado sus resultados y deja en el aire su futuro durante unos meses. No habló de él tras analizar los resultados en la sede de Ferraz. En el PSOE creen que seguirá hasta las autonómicas y municipales de mayo mientras pilota su sucesión.

Ironías del destino, Feijóo podrá ser presidente del Gobierno aunque ha obtenido peor resultado que en 2023 (ha bajado de los 137 escaños a los 132 de este domingo), pero la gran subida de Vox (de 33 a 52 parlamentarios y el único partido nacional que ha crecido) conllevan una aritmética simple: PP y Vox suman 184 diputados (con el 99% de los votos), que dan la mayoría en el Congreso de los Diputados. Los dos escaños de UPN, socio del PP en Navarra, solo sirven para ampliar esa mayoría. Después de una legislatura muy convulsa, en el que el Gobierno de Sánchez no ha podido presentar presupuestos, se ha visto salpicado con importantes casos de corrupción (apareciendo personajes como Koldo García o Leire Díez), y se ha puesto en duda su gestión tras el apagón, los trágicos accidentes de tren y la crisis migratoria de Ceuta, el PSOE ha conseguido frenar la sangría y no ha empeorado muchos sus resultados. ‘Solo’ ha perdido seis escaños, de 121 a 116.

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“Hemos conseguido derribar el muro”, señaló un eufórico Feijóo mientras los miles de simpatizantes reunidos gritaban “Sánchez a prisión”. “Vamos a intentar gobernar para todos, para todos los españoles, voten a quién hayan votado”, dijo el líder popular como si fuese necesario aclararlo. En su lista de agradecimientos, Feijóo no quiso olvidarse de Isabel Díaz Ayuso, que estaba a su lado en el famoso balcón donde Génova celebra sus triunfos. “Somos un gran partido, el partido más grande de España. Hoy hay mucha gente feliz en España y esperanzada. Nos les vamos a fallar. Vamos a hacer lo que nos hemos comprometido a hacer. Solo me debo a España. Aquí no sobra nadie. España ha votado cambio”. Feijóo no se olvidó de felicitar a Abascal. No queda otra. Sabe que sin su apoyo no será presidente.

Sede del PP en Génova. (Jesús Hellín - Europa Press)

La verdadera sangría ha llegado a la izquierda del PSOE. Su declive ha sido imparable desde 2015. Ese año, Podemos y sus confluencias lograron 69 escaños (20,7%), subieron a 71 en 2015 (21,2%), bajaron a 42 (14,3%) en abril de 2019 y a 35 (12,8%) en noviembre de ese mismo año. El experimimento de Sumar obtuvo 31 diputados (12,3%) en 2023 y algunos de sus herederos organizado en Frente Amplio se han quedado en solo 10. El batacazo de Podemos ha sido monumental. Irene Montero decidió ir por libre (excepto en Catañuña) y no obtendrá representación en el Congreso. Solo ha obtenido 92.000 votos, un poco más que un partido tan minoritario como Frente Obrero. Montero anunció que deja su escaño como eurodiputada. El único premio de consuelo es que los morados cuelan dos diputadas integradas en otras listas en Cataluña y Valencia. ‘Se Acabó la Fiesta’ de Alvise Pérez suma 458.000 papeletas y multiplica por cinco las de Montero.

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Pedro Sánchez analizando los resultados en la sede socialista de Ferraz. (REUTERS/Isabel Infantes)

Pero no toda la izquierda está triste. Los anticapitalistas de Adelante Andalucía irrumpen en el Hemiciclo con 4 diputados, Compromis (que forjó su propia coalición con Podem, Esquerra Unida del País Valencià y Esquerra Republicana del País Valencià) se consolida con tres diputados y los gallegos del BNG suben de uno a tres. En Cataluña, Gabriel Rufián mantuvo un pulso interno con Esquerra para llevar afines al Congreso y sube de 7 a 11 escaños. “A partir de mañana nos tenemos que reconstruir. El problema son las izquierdas”, señaló Rufían haciendo autocrítica. A pesar del pesimismo, los republicanos tendrán más representación que Frente Amplio. Junts pierde dos diputados (de 7 a 5 escaños), aunque esperan que el regreso de Carles Puigdemont tras sus años de exilio le ayuden a alzar el vuelo para próximas citas electorales. En el País Vasco EH Bildu se consolida como partido hegemónico y gana un diputado hasta los 7 mientras que el PNV se queda en 3. Por último, Coalición Canaria obtiene dos representantes.

Negociación con Vox

El gran triunfador, sin duda, es el partido de Santiago Abascal. Una formación minoritaria hasta 2019, cuando irrumpió en abril de ese con 24 escaños (10,26%) y subió en noviembre (en las segundas elecciones de 2019) a 52 diputados (15,08%). Aunque habjó en 2023 a 33 escaños (12,38%), ahora ha conseguido sumar los votos de una población descontenta, enfadada, con el bipartidismo y en la que han calado mensajes simples como que el control de la inmigración irregular y la nueva prioridad nacional mejorarán los problemas del país. Hay una ola ultraderechista recorriendo Europa. Italia, Eslovaquia (con un Ejecutivo de corte euroescéptico y nacionalista), Finlandia y Croacia son los mejores ejemplos. “Misión cumplida. Se va porque le hemos echado todos juntos”, aseguró Abascal ante sus seguidores para festejar el triunfo ante Sánchez. “Ni todo su poder ni sus trampas han podido con la movilización del pueblo español. El amor a la patria ha ganado a la traición y a la corrupción”, dijo el líder de Vox.

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El líder de Vox, Santiago Abascal (REUTERS/Susana Vera)

Es evidente que Santiago Abascal pedirá la vicepresidencia y empezará ahora una ardua negociación con el PP para ver el reparto de los ministerios. Los 50 escaños de Vox son muchos diputados. Le darán fuerza en el reparto de carteras. Aunque Abascal ha insistido en que no quiere cargos, quiere que su programa se vea reflejado en el futuro pacto de investidura y de Gobierno. Lo que está claro es que el centro ha desaparecido en España. Hay ultraderecha, derecha, izquierda, izquierda reaccioraria y nacionalismos. El experimento de la abogada Miriam González con Democracia 21 (como heredera de Ciudadanos) apenas ha alcanzado los 36.000 votos. El partido animalista Pacma ha duplicado a González, esposa de Nick Clegg, exviceprimer ministro del Reino Unido.

En mayo de 2027 hay elecciones autonómicas y municipales, y está claro que el PSOE las afronta en una crisis de liderazgo. La decisión de Sánchez no será inmediata, pero parece irremediable: dejar el liderazgo del partido. El presidente del Gobierno y el PSOE han defendido que han sufrido ataques mediáticos y judiciales sin parangón en la historia democrática española. Con varios frentes jurídicos abiertos (el juicio a Begoña Gómez o las investigaciones sobre la supuesta financiación irregular del PSOE) el horizonte no es nada esperanzador. El objetivo es convocar un congreso para elegir al sucesor antes del verano. “Hemos perdido el pulso por la justicia social”, señaló un hundido Sánchez en Ferraz.

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“Vamos a acatar el resultado, sin ambajes ni matices”. Sánchez también llamó a la resistencia porque “no vamos a dejarles pasar ni una cuando vengan con los recortes, a erosionar los derechos, cuando enciendan la motosierra para privatizar y ataquen la dignidad de los migrantes, la mujeres y el colectivo LGTBI. Volveremos a gobernar antes de lo que creen”. Las nuevas Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado, se configurarán el próximo 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena.