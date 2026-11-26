La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eduardo Parra - Europa Press

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha expresado su “terror” a que la formación de Santiago Abascal pueda asumir las competencias del Ministerio de Trabajo en un Ejecutivo de derechas y ha aprovechado para reivindicar el legado laboral de su gestión y cargar contra el PSOE por haber frenado algunas de sus iniciativas.

Durante una entrevista en La Sexta, la dirigente ha defendido que España cuenta actualmente con “casi 23 millones de ocupados” y ha atribuido a las políticas impulsadas desde su ministerio la reducción de la brecha retributiva en casi un 22%. Entre las medidas que ha destacado figuran la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral, la ley rider, las reformas de los artistas y del trabajo en el hogar y los cambios en materia de protección social.

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Díaz ha reivindicado el papel de Sumar dentro del Ejecutivo y ha asegurado que buena parte de los avances de la legislatura han sido fruto de su iniciativa política. “En estos siete años, de lo que estamos presumiendo en el Gobierno de España y en el mundo es de lo que hemos hecho desde este espacio político, lo digo con total humildad”, ha afirmado.

Díaz acusa al PSOE de bloquear medidas de Trabajo

La vicepresidenta ha ido más allá de la defensa de su gestión y ha cuestionado la colaboración de sus socios socialistas en la aprobación de algunas de las reformas laborales. Según ha explicado, sacar adelante determinadas iniciativas ha exigido enfrentamientos dentro del propio Consejo de Ministros, especialmente con el Ministerio de Economía.

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En ese contexto, ha reprochado al PSOE haber “entorpecido” medidas como el registro horario y la ampliación de los permisos retribuidos. La ministra ha dejado entrever que Pedro Sánchez no respaldó desde el principio algunas de estas propuestas y ha asegurado que su tramitación se ha visto condicionada por las reticencias socialistas.

La ampliación de los permisos constituye uno de los ejemplos que ha puesto sobre la mesa. Díaz anunció la medida en octubre de 2025 tras una negociación con los agentes sociales, pero su desarrollo se habría visto obstaculizado durante meses. “El PSOE muchas veces no quería”, ha resumido al referirse a las dificultades para sacar adelante algunas de las iniciativas de su departamento.

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la subida de un 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

“Cara de espanto” al ver el registro horario en el programa socialista

Especialmente crítica se ha mostrado con la inclusión del registro horario en el programa electoral del PSOE. La ministra ha asegurado que le sorprendió que los socialistas incorporasen esta propuesta a sus compromisos electorales cuando, según denuncia, no se ha aprobado durante la legislatura por falta de voluntad política de sus propios socios.

“En un país que realiza dos millones y medio de horas extraordinarias sin retribuir a la semana, que es ponerte del lado de los incumplidores, pues me quedé con cara de espanto. No me gusta esta manera de hacer política”, ha reprochado.

La medida pretende reforzar el control sobre las jornadas laborales y las horas extraordinarias, un asunto que Trabajo considera clave para combatir los abusos y garantizar que el tiempo trabajado se remunere correctamente. Díaz ha vuelto a señalar las discrepancias dentro del Ejecutivo como uno de los obstáculos para avanzar en esta materia.

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La ministra pide el voto para el Frente Amplio y descarta volver al Gobierno

De cara a la cita electoral del próximo domingo 29 de noviembre, la vicepresidenta ha apelado directamente al electorado progresista y ha reclamado el apoyo de los trabajadores para continuar impulsando reformas laborales. Su mensaje busca reivindicar el papel de su espacio político frente a los socialistas y advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de Gobierno.

Díaz ha pedido expresamente el voto para Frente Amplio y ha insistido en que su objetivo es mantener los avances laborales conseguidos durante los últimos años. La dirigente ha situado la defensa de los derechos de los trabajadores como uno de los principales argumentos de campaña frente a la posibilidad de que PP y Vox gobiernen.

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Pese a ello, ha reiterado su intención de abandonar la primera línea política y regresar a la vida privada después de las elecciones, incluso si la izquierda logra revalidar el Gobierno.