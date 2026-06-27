Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La Asamblea Ordinaria 2026 de Vox (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La Asamblea General Ordinaria de Vox se ha celebrado este sábado en el Auditorio de la Mutua Madrileña, en Madrid. Bajo el lema ‘¡Al grano! Una vida más fácil’, la formación ha presentado su Programa de Desregulación, un documento que recoge propuestas como la supresión de los planes de igualdad y LGTBI obligatorios en las empresas, la eliminación del registro horario, y la creación de una Ley de Mercado Abierto para todo el país.

Según Vox, la “hiperregulación” en España es responsable del “decrecimiento, desmantelamiento o decadencia” de distintos sectores, con especial atención al sector primario, la energía, la industria, la vivienda, el modelo autonómico y la inmigración.

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Para la formación, “las leyes, nacidas para encarnar el orden y posibilitar la convivencia, estranguladas en la hipertrofia normativa contemporánea, han degenerado en un caos normativo que penaliza la iniciativa, lastra el crecimiento y condena el porvenir, fuente de desorden y parálisis social”.

Vox plantea eliminar los planes de igualdad y LGTBI de las empresas y el registro horario obligatorio (Europa Press)

Vox quiere una desregulación “integral” en España

El Programa de Desregulación, presentado tras una revisión “profunda” de la normativa vigente, no agota todas las medidas que Vox prevé poner en marcha en los gobiernos autonómicos en los que participa -Extremadura, Aragón y Castilla y León -, pero sí sienta las bases de la arquitectura de desregulación “integral” que la formación busca implantar.

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Entre las medidas planteadas figura la derogación de los planes de igualdad y de los planes LGTBI obligatorios en empresas. Vox argumenta que la igualdad ante la ley ya está garantizada por la Constitución y sostiene que “obligar a cada empresa a redactar, negociar, registrar y revisar un plan de igualdad es burocracia ideológica disfrazada de progreso”. Sobre el plan LGTBI, la formación defiende que “ninguna empresa debe estar obligada a redactar planes para acreditar su adhesión a una agenda” ni “certificar su corrección política”.

Otra de las propuestas es la derogación del protocolo de desconexión digital obligatorio, bajo la justificación de que las condiciones laborales deben pactarse entre empresa y trabajador, garantizando “siempre” condiciones “justas y dignas”. “No hace falta un protocolo oficial registrado por triplicado para apagar el móvil al salir del trabajo”, recoge el texto.

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Respecto al registro horario universal, Vox considera que se ha convertido “en una carga absurda” para teletrabajadores, profesionales por objetivos, autónomos y pequeñas empresas. El partido defiende que “quien quiera fichar, que fiche” y “quien trabaje por objetivos, que trabaje por objetivos”, aunque la Administración intervendrá si detecta abuso real.

Vox también plantea derogar el plan de movilidad sostenible obligatorio y adecuar la prevención de riesgos laborales al riesgo real de cada empresa. Se denuncia que “la aplicación universal y acrítica de la normativa a cualquier microempresa ha llenado el día a día de las pymes de cursos, protocolos y certificaciones sin utilidad práctica”.

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En el ámbito administrativo, la formación propone acabar con la obligación de cita previa, que califican de “muro para no atender” al ciudadano. El Congreso aprobó recientemente una iniciativa similar, con el apoyo de PP, Vox y otros grupos, para eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la Administración y permitir la atención presencial sin reserva.

El diputado de VOX José Maria Figaredo, durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026 (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Derogar tres leyes por cada una que se apruebe

En términos generales, lo que quiere hacer Vox es derogar tras normas por cada nueva ley aprobada: “Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga” y “sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba”. El documento señala: “Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna: los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua”.

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Otra de las medidas prevé una Ley de Mercado Abierto para facilitar que cualquier empresa, profesional o producto que opere legalmente en una comunidad autónoma pueda hacerlo en el resto del país sin trámites adicionales. También apuesta por una base de datos única en toda la administración: “El ciudadano no volverá a entregar un papel, un certificado o un dato que la Administración ya tiene. Se acabó el peregrinaje de ventanilla en ventanilla”.

Vox propone el silencio administrativo positivo: que, en la mayoría de los trámites administrativos, si la Administración no responde dentro del plazo previsto, la solicitud se considere aprobada de manera automática. También defiende que muchas gestiones puedan resolverse simplemente presentando una declaración responsable por parte del interesado.

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Santiago Abascal, presidente nacional de Vox (Europa Press)

Esta regla no se aplicaría a asuntos relacionados con la soberanía nacional, la obtención de la nacionalidad, la residencia o los permisos de trabajo para extranjeros. En estos casos, la aprobación automática no sería posible y sería imprescindible una respuesta formal de la Administración.

En energía, Vox solicita la tramitación exprés de autorizaciones para infraestructuras, acceso real a la red y prioridad para el bombeo hidráulico. En materia de agua, propone garantizar que “ni una gota más” vaya al mar “mientras el campo se seca”, defendiendo infraestructuras para trasladar agua allí donde sea necesaria.

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El documento también incluye la derogación de la ley de vivienda, la ley de cambio climático, la reforma laboral, normas sobre movilidad sostenible y los planes de igualdad.

Sánchez es un “auténtico malnacido” y Vox no dudará en romper con el PP si ve “trampas”

El encuentro ha estado marcado por el énfasis en la “prioridad nacional” y la colaboración de Vox con el Partido Popular en varios gobiernos autonómicos. Los vicepresidentes autonómicos de Vox - Fernández, Nolasco y Pollán - han presentado el programa junto a Figaredo. Santiago Abascal ha advertido al PP que Vox no dudará en romper los acuerdos de gobierno si detecta “zancadillas o trampas” y ha pedido que los pactos se cumplan “al pie de la letra, sin trampa ni dilación”.

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En su discurso de clausura, Abascal ha puesto el broche con duras palabras contra Pedro Sánchez, sobre quien ha dicho que desea “cualquier catástrofe, cualquier epidemia, cualquier guerra” para que no se hable de sus “malditas mentiras, de sus permanentes traiciones y de su corrupción asquerosa”. “Desequilibrado”, “auténtico malnacido”, o un “loco peligroso” son algunos de los calificativos que Abascal ha dedicado a Sánchez, al frente de un Gobierno que no solo “no está acabado” sino que está “vivo”, y por eso “no va a ser fácil acabar con él”, ha dicho.