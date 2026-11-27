El rey Juan Carlos, la reina Sofía y el príncipe Felipe salen de la Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid tras la Misa del Espíritu Santo que culmina su coronación, 27 de noviembre de 1975. (Grosby/Archivo ABC).

Guardar

El 27 de noviembre de 1975, siete días después de la muerte de Franco y cinco tras la proclamación de Juan Carlos I ante las Cortes, los nuevos monarcas protagonizaron una ceremonia religiosa en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, seguida de una recepción en el Palacio de Oriente. Una cita solemne en la que, además de la trascendencia institucional, el estilismo de la entonces joven reina llamó la atención por su elegancia y sobriedad.

La misa del Espíritu Santo reunió a las principales autoridades españolas y a representantes de numerosas delegaciones extranjeras que habían viajado hasta Madrid para asistir a los actos vinculados al ascenso de Juan Carlos I al trono. Los reyes entraron en el templo bajo palio, mientras sonaba el himno nacional, y ocuparon sus lugares en el presbiterio.

PUBLICIDAD

La ceremonia fue concelebrada por los cardenales Vicente Enrique y Tarancón, González Martín y Jubany. La homilía corrió a cargo de Tarancón, quien pidió para el nuevo monarca la guía del Espíritu Santo y pronunció un mensaje que apelaba a la justicia, la libertad y la convivencia. Sus palabras adquirieron una especial relevancia en aquel momento de transición política, cuando España comenzaba a dejar atrás la dictadura.

Tras abandonar la iglesia, Juan Carlos y Sofía recorrieron las calles de Madrid en un coche descubierto, acompañados por las ovaciones de los ciudadanos que se congregaron a lo largo del itinerario. La comitiva atravesó distintos puntos emblemáticos de la capital hasta llegar al Palacio Real, donde tuvo lugar una recepción con representantes de las instituciones, la Iglesia y las misiones diplomáticas.

PUBLICIDAD

El rey Juan Carlos, la reina Sofía y sus hijos salen de la Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid tras la Misa del Espíritu Santo que culmina su coronación, 27 de noviembre de 1975. (RTVE).

Un look sobrio pero elegante

Para la ocasión, doña Sofía escogió un conjunto en azul celeste, un tono luminoso que contrastaba con el carácter solemne de los actos. Su vestido, de largo hasta los tobillos, quedaba parcialmente cubierto por una chaqueta larga a juego, una pieza que aportaba personalidad al look gracias a sus delicados adornos. El diseño incorporaba bordados de encaje plateado en las hombreras y los laterales, además de una abertura central que se prolongaba desde la altura de las caderas hasta el bajo y permitía distinguir la prenda que llevaba debajo.

La reina completó el estilismo con varios broches colocados en la solapa y un collar de piedras preciosas engarzadas sobre un diseño metálico. También llevó un bolso de mano en el mismo azul que el conjunto y una peineta negra y mantilla, un accesorio que reforzaba el aire ceremonial de su imagen. Su elección de maquillaje, discreto y natural, y su habitual peinado clásico contribuyeron a mantener el equilibrio entre sofisticación y sencillez.

PUBLICIDAD

Durante la recepción celebrada posterior, doña Sofía se desprendió de la chaqueta, dejando al descubierto un vestido de líneas más limpias y sin adornos. Un cambio que permitía apreciar la sencillez de la prenda principal y que daba una nueva lectura al conjunto, más sobrio una vez finalizada la ceremonia religiosa.

El rey Juan Carlos, la reina Sofía, el príncipe Felipe y la infanta Cristina, salen de la Iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid tras la Misa del Espíritu Santo que culmina su coronación, 27 de noviembre de 1975. (Grosby/Archivo ABC).

El recuerdo de Juan Carlos I

Décadas después, el propio Juan Carlos I recordaría en su biografía Reconciliación el significado que tuvo aquella jornada. El monarca confiesa la sensación de aislamiento tras asumir los poderes que había heredado de Franco y reconoce que la homilía de Tarancón le hizo percibir que existían apoyos para iniciar una nueva etapa basada en la libertad y la participación.

PUBLICIDAD

“¡Después de todo, no estoy tan solo en mi deseo de cambio!“, escribe al evocar aquel momento. No obstante, hay otro elemento que eclipsó la tensión del momento: el cariño de la ciudadanía. El exmonarca relata la emoción que sintió al salir de la iglesia, recorrer las calles madrileñas y salir al balcón del Palacio Real junto a Sofía para recibir, por primera vez, el clamor popular como rey.

“Por primera vez, vi caras sonrientes llenas de esperanza. Después de una semana de funerales y de rostros sombríos y preocupados, aquella ovación alegre me dio una fuerza inesperada. Los españoles que habían acudido a celebrar el comienzo de mi reinado me transmitieron su esperanza y su dinamismo. Me sentí realmente conmovido. Aún recuerdo la sensación de euforia que me embargó. Les estaba muy agradecido por darme el impulso necesario para afrontar los retos que me esperaban”, confiesa en Reconciliación.

PUBLICIDAD