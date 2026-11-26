El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra / Europa Press)

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Santiago Abascal percibe 61.591,18 euros anuales por su escaño en el Congreso de los Diputados, una cantidad que incluye la asignación parlamentaria y la indemnización por gastos que corresponde a los representantes elegidos por Madrid. La cifra coincide, hasta los céntimos, con la que recibe el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su acta de diputado.

Este domingo 29 de noviembre, España elegirá a los miembros del Congreso y del Senado para la próxima legislatura. Con los comicios generales programados en apenas dos días, conocer las retribuciones de los dirigentes que aspiran a presidir el Gobierno es de vital interés para los electores.

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En el caso del presidente de Vox, la documentación del Congreso permite fijar cuál es su retribución parlamentaria vigente. También existen datos oficiales sobre lo que declaró por sus cargos orgánicos en el partido y en el Grupo Parlamentario Vox, aunque esas cantidades corresponden al ejercicio 2022, por lo que sus ingresos actuales son una incógnita.

Cobra 4.399,37 euros al mes por ser diputado

Santiago Abascal es diputado por Madrid desde 2019. Para 2026, los miembros del Congreso perciben una asignación constitucional de 3.366,99 euros al mes, idéntica para todos los diputados y sujeta a tributación.

A ese importe se añade una indemnización destinada a afrontar gastos vinculados al ejercicio de la función parlamentaria. Los diputados electos por Madrid tienen asignados 1.032,38 euros mensuales por ese concepto. Esta cuantía está exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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La suma alcanza los 4.399,37 euros mensuales. En 14 pagas, Abascal tiene asignados 47.137,86 euros anuales como retribución parlamentaria y 14.453,32 euros como indemnización por gastos. El total es de 61.591,18 euros anuales procedentes del Congreso.

La indemnización no equivale a salario. El Congreso la incluye entre las ayudas dirigidas a sufragar los gastos necesarios para la actividad de los parlamentarios, como desplazamientos, manutención o alojamiento. Los diputados de otras circunscripciones reciben una cuantía superior porque deben desplazarse a Madrid para asistir a la Cámara.

Las Cortes Generales quedaron disueltas el 6 de octubre por la convocatoria electoral. Abascal forma parte de la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las nuevas, por lo que conserva esas percepciones durante este período.

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Los últimos ingresos declarados de Vox son de 2022

La declaración de bienes y rentas de Abascal presentada al inicio de la actual legislatura detalla sus ingresos externos al Congreso durante 2022. El presidente de Vox consignó 37.357,80 euros como retribución por su cargo al frente del partido de extrema derecha.

En una primera declaración, presentada en agosto de 2023, no figuraba la cantidad que había percibido por presidir el Grupo Parlamentario Vox. Abascal presentó una rectificación posterior ante el Congreso y añadió 18.000 euros, equivalentes a 1.500 euros mensuales, por esa responsabilidad durante 2022.

Los dos conceptos sumaban 55.357,80 euros. Ese año, además, percibió 57.198,96 euros por su actividad como diputado, una cantidad que reunía su asignación y la indemnización vigente entonces. La suma de las tres partidas alcanzó 112.556,76 euros en 2022.

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Si mantuviera esas retribuciones, superaría los 116.000 euros en 2026

No existe una declaración pública posterior que permita establecer cuánto percibe Abascal en 2026 de Vox y del Grupo Parlamentario Vox. Por ese motivo, los 55.357,80 euros que declaró por ambas responsabilidades no pueden presentarse como un ingreso actual confirmado.

Pero si esas retribuciones se hubieran mantenido sin cambios, habría que sumarlas a los 61.591,18 euros anuales que le corresponden este año por su escaño de diputado por Madrid. El resultado sería de 116.948,98 euros al año.