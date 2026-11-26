El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por parte del Gobierno central, en Madrid, España, 03 de septiembre de 2026. EFE/Chema Moya

Guardar

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se celebran en tres días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la decisión de convocarlas anticipadamente tras el rechazo del Congreso a los dos decretos relacionados con la vivienda y ahora, después de ocho años residiendo en La Moncloa, él mismo vuelve a presentarse como candidato del PSOE para revalidar el cargo. Y en plena precampaña electoral, su salario público también cobra protagonismo. Sánchez recibe una retribución por dirigir el Ejecutivo y, además, cuenta con una remuneración vinculada a su actividad parlamentaria. En conjunto, ambas partidas suman más de 110.000 euros brutos anuales, según los datos correspondientes a 2025.

Su principal fuente de ingresos públicos es su cargo al frente del Ejecutivo. De acuerdo con los datos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado recogidos por Newtral, el presidente cobró 95.943,96 euros brutos en 2025. Esta cantidad se distribuye en 12 mensualidades, lo que equivale a unos 7.995 euros brutos al mes.

PUBLICIDAD

Estas cantidades corresponden al sueldo bruto, el importe previo a descontar las cotizaciones que correspondan y el IRPF. Por tanto, no debe confundirse con el dinero que finalmente recibe en su cuenta bancaria. La cuantía neta depende de las retenciones y de las circunstancias fiscales de cada contribuyente. El salario presidencial es una retribución asociada al puesto institucional que desempeña.

Más de 110.000 euros al año y ningún sueldo como secretario general del PSOE

A su remuneración como presidente se suman otras cantidades vinculadas a su actividad parlamentaria que aparecen en los datos publicados sobre su situación económica. Según Newtral, Sánchez figura también como diputado del PSOE y tiene asociadas una cantidad anual de 14.453,32 euros, además de una dieta mensual de 1.032,38 euros. Sumando el sueldo presidencial de 95.943,96 euros y los 14.453,32 euros vinculados a su actividad parlamentaria, el resultado asciende a 110.397,28 euros anuales.

PUBLICIDAD

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al voto progresista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando en nuestro país" porque, según ha dicho, lo que "proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia" sino "una involución" con la "lista interminable de recortes" que a su entender están exhibiendo ya en estas primeras semanas de precampaña. (PSOE)

Y, aunque Pedro Sánchez también ocupa la Secretaría General del PSOE, no recibe ningún tipo de retribución por ejercer esta responsabilidad. La remuneración que figura en los datos públicos corresponde a su cargo como presidente del Gobierno, junto con las cantidades vinculadas a su actividad parlamentaria. Aunque esto no ha sido siempre así. En 2017, cuando era secretario general socialista y estaba en la oposición, sí percibía 4.134,23 euros netos mensuales del PSOE, con 14 pagas y una retribución bruta anual de 102.273,22 euros, según datos de ese año recogidos por Europa Press.

Rufián y Belarra cobran más que Sánchez y Almeida percibe un sueldo similar

Pero, aun siendo el presidente del Gobierno, no es el dirigente político que más cobra del panorama nacional. Las cifras de otros políticos varían en función de sus responsabilidades, los complementos que reciben y el organismo al que pertenecen.

PUBLICIDAD

Entre los diputados, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, figura con unos ingresos brutos anuales de 139.710,06 euros, por encima de la cantidad atribuida a Sánchez. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada, aparece con 114.078,44 euros anuales. Por debajo de estos sueldos se encuentran el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal de Vox, ya que ambos figuran con 61.591,18 euros anuales por su condición de diputados.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, presenta el programa electoral del PSOE para las elecciones del 29-N. (Sergio Pérez / EFE)

Fuera del Congreso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también percibió un salario anual un poco superior al de Sánchez, concretamente 110.688,12 euros brutos anuales, según la última cifra recogida correspondiente a 2024. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió 103.090,32 euros brutos al año, una cantidad inferior a la del presidente del Gobierno.

PUBLICIDAD