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David Bustamante ha vuelto a conquistar a los nostálgicos de la música española tras compartir una fotografía muy especial junto a David Bisbal en su perfil oficial de Instagram. La imagen, acompañada del afectuoso mensaje “Visitas molonas… Te quiero hermano!”, recibió rápidamente la respuesta del artista almeriense, quien correspondió al gesto asegurando: “Pedazo de abrazo nos hemos dado. Me encantó verte”.

El inesperado encuentro se produce en un momento especialmente simbólico, cuando se cumplen 25 años de la primera edición de Operación Triunfo, el formato televisivo en el que ambos saltaron a la fama en 2001 y alcanzaron la gran final junto a Rosa López. La publicación ha desatado una oleada de entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores han celebrado ver de nuevo unidos a dos de los mayores referentes de aquella generación dorada.

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Para el público que vivió el fenómeno desde sus inicios, la complicidad mostrada en la imagen confirma que, pese al paso del tiempo y a las exigentes agendas profesionales de cada uno, el vínculo forjado dentro de la academia permanece intacto.

Más allá del componente emocional, la fotografía ha cobrado una dimensión adicional al coincidir con el debate abierto en torno a la inminente celebración conmemorativa del 25 aniversario del programa. En los últimos días, la actualidad sobre el esperado reencuentro de los dieciséis concursantes originales ha estado marcada por la incertidumbre y las distintas posturas sobre cómo y cuándo se materializará el homenaje. En este contexto, el gesto público de cercanía entre Bustamante y Bisbal se ha interpretado como un mensaje de unidad y normalidad frente a cualquier ruido externo.

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David Bustamante y su amistad con David Bisbal. (Instagram)

El origen real del reencuentro

Ante la falta de detalles iniciales en la publicación de Bustamante, las redes sociales no tardaron en llenarse de conjeturas sobre el verdadero motivo de la reunión. Mientras muchos seguidores apostaban por que la instantánea formaba parte de las grabaciones secretas para el especial televisivo del aniversario de Operación Triunfo, otros especulaban con una posible colaboración musical o incluso con una segunda entrega de la popular campaña publicitaria navideña protagonizada recientemente por Bisbal.

David Bisbal durante un concierto navideño en el barrio de Chamberí de Madrid.

Sin embargo, el propio Bustamante y los detalles trascendidos en redes terminaron aclarando la situación. El cantante cántabro explicó que se encontraba rodando un anuncio navideño muy cerca del domicilio de Bisbal, por lo que decidió avisarle y el almeriense no dudó en acercarse a saludarle. La actriz Chari Gutiérrez, quien también participó en la grabación y compartió una imagen junto a ambos artistas bajo el título “Rodajes con encuentros bonitos”, terminó de confirmar que el reencuentro surgió de manera espontánea durante el rodaje de un spot de Navidad y no como parte de ningún proyecto vinculado al concurso musical.

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La postura de Bustamante ante el 25 aniversario

David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

La publicación de esta fotografía llegó apenas unas horas después de que David Bustamante se pronunciara abiertamente sobre el 25 aniversario de Operación Triunfo en el pódcast Poco se habla, conducido por Xuso Jones y Ana Brito. Durante su intervención, el intérprete quiso restar dramatismo a la reciente polémica suscitada tras el anuncio de Rosa López de no participar en la celebración, defendiendo la libertad de cada compañero para gestionar su carrera y sus prioridades personales. Según explicó, aunque las responsabilidades familiares y laborales impidan que se vean con frecuencia, existe entre todos ellos “un hilito que nos une para siempre”.