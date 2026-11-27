Imagen de archivo de un boleto de Euromillones.

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Eres el ganador del bote de 46 millones, o al menos eso es lo que llegaron a creer durante unos minutos miles de personas. Un error en el envío de resultados provocó un auténtico microinfarto entre los aficionados al azar en Bélgica. Exactamente 6.718 jugadores recibieron una comunicación oficial por correo electrónico de la Lotería Nacional belga en la que se indicaba que habían ganado una parte del gran premio correspondiente al sorteo del pasado martes 24 de noviembre.

Lo que parecía un golpe de suerte histórico resultó ser únicamente un fallo de visualización en el sistema de notificaciones. Según recoge el medio belga The Bulletin, la tabla de escrutinio incluida en el boletín informativo mostraba cifras completamente irreales: aseguraba que un total de 350.188 participantes en toda Europa —de los cuales casi 7.000 residían en el país— habían logrado acertar los cinco números y las dos estrellas de la combinación ganadora.

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La euforia inicial, sin embargo, chocaba de frente con la propia aritmética del sorteo: de haberse producido realmente semejante lluvia de acertantes de primera categoría, el reparto matemático habría dejado el premio en poco más de 130 euros por cabeza. Es decir, una alegría que apenas habría dado para cubrir una buena cena.

Un boleto del Euromillones (ShutterStock).

Un fallo exclusivo en Bélgica

Ante el revuelo generado entre los suscriptores, la portavoz de la operadora del Euromillones en Bélgica, Stéphanie Deleul, tuvo que aclarar que ningún usuario recibió una notificación individualizada confirmando un ingreso en su cuenta, sino que el fallo se produjo en la plantilla del boletín general. “Hubo un malentendido sobre el reparto de los premios en el correo electrónico general que contenía los resultados de EuroMillions”, explicó la representante del organismo público.

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Desde la entidad aseguraron que detectaron la incidencia de inmediato para evitar que afectara al desarrollo normal del sorteo de este viernes. “Todos los jugadores afectados recibirán un correo electrónico con información precisa sobre el problema. Nuestro departamento de marketing está trabajando activamente para resolverlo”, añadió Deleul.

Una administración de lotería, imagen de archivo. (Europa Press)

Respecto a si el error afectó a jugadores de otros países participantes como España, Francia, Reino Unido, Portugal o Suiza, los medios internacionales que han seguido el caso confirman que el fallo se circunscribió exclusivamente al sistema de comunicación de la operadora belga. Aunque el correo mencionaba de forma errónea a más de 350.000 ganadores europeos en su tabla de reparto, los organismos de lotería del resto del continente no enviaron mensajes equivocados a sus usuarios.

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En la práctica, ningún boleto validado en los nueve países que operan el sorteo desde su nacimiento en febrero de 2004 acertó la combinación completa del martes. Con una probabilidad matemática de acertar el bote de apenas una entre 139 millones, el premio no tuvo ningún acertante y se acumula hasta alcanzar los 59 millones de euros para el sorteo de este viernes. Un incidente similar ya ocurrió el año pasado en Noruega, cuando la lotería estatal Norsk Tipping multiplicó por cien por error las cifras de los premios del Eurojackpot en sus avisos digitales.