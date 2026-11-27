Todos los candidatos a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2027 (Cedidas)

Guardar

El equipo de Madrid Fusión ha recorrido una vez más el mapa español dispuesto a descubrir los nuevos talentos de la cocina española. Cocineras y cocineros jóvenes que ya triunfan en sus propios proyectos y que auguran un futuro prometedor en la gastronomía nacional.

En total, este año hay siete candidaturas, llegadas desde todo el país; algunas de chefs individuales y otras de parejas o hasta tríos profesionales. De la votación secreta del jurado, formado por más de 100 miembros repartidos por toda España, saldrá el único ganador del Premio Cocinero Revelación by Balfegó y los dos accésits del podio, que se darán a conocer el próximo día 3 de febrero en el auditorio del congreso.

PUBLICIDAD

Se trata de uno de los concursos más importantes para las nuevas generaciones gastronómicas, pues supone un enorme foco mediático y una promesa de futuro a medio y largo plazo. De hecho, en la lista de ganadores de las veinticuatro ediciones anteriores figuran profesionales que se han consolidado como grandes figuras de nuestra cocina: David Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, David Yárnoz o los Cañitas Maite, entre otros destacados.

Nel Castelo y Sonia Menéndez, del restaurante Navaja Concept, en Candás (Asturias)

En apenas un año, Nel y Sonia han conseguido hacerse un nombre en el panorama asturiano. La cocina es cosa de Nel, en tanto que Sonia se ocupa de la sala; entre ambos dominan un espacio agradable con una cocina abierta en la que conviven dos propuestas: una pequeña barra para seis comensales con menú degustación y varias mesitas que se ajustan a la carta. Su propuesta se basa en la cocina de mercado, con especial protagonismo de pescados y mariscos salvajes. Detrás, un importante trabajo con los fondos y jugos, de raíz clásica española y francesa, sobre los que Nel construye una cocina de autor que cambia cada semana.

PUBLICIDAD

Laura Castillo e Isidro López, del restaurante Martié, en Jerez

Desde el mes de octubre de 2025, Laura Castillo e Isidro López sacan adelante uno de los proyectos jóvenes más interesantes del momento, un restaurante minúsculo dotado de tres mesas y un reservado que pone de manifiesto los conocimientos de ambos. Año 0 es el título que han asignado a su menú, con bocados que revelan criterio, dominio técnico y sentido del riesgo. Recetas en las que juegan a partes iguales los ingredientes locales y algunas técnicas asiáticas sobre la base de fondo de la cocina gaditana.

Interior del restaurante Martié, en Jerez (Instagram / @martie_jerez)

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty, del restaurante Franca, en Barcelona

Fran Baixas y Gianmarco Greci en la sala y Joshua McCarty en la cocina abanderan el restaurante Franca, con una propuesta que ellos denominan de ‘cocina tradicional inventada’. “Significa algo así como imaginar cómo podría haber sido la cocina tradicional catalana si la historia hubiera sido diferente y, por tanto, las influencias que recibió también lo fueran, y el resultado otro. Nos gusta imaginar qué más podría haber existido entre los fideos a la cazuela y la fideuá”, explican desde su web. Sus recetas aluden a ingredientes y sabores de la cocina catalana doméstica, con técnicas de la alta cocina. Un ejemplo de ello es la ensalada de escudella, uno de sus platos estrella.

PUBLICIDAD

Pau García-Mas y Kiko Jiménez, del restaurante Talaia, en Altea (Alicante)

En poco más de un año, los jóvenes Pau García-Mas y Kiko Jiménez, alicantino y malagueño, han logrado hacer de su restaurante frente al mar todo un punto de encuentro para su fiel clientela. En su carta, extraña a la vez que imaginativa, no hay nada de entrantes ni de platos principales, solo tapas y raciones. Una carta imprevisible que recupera sabores y armonías familiares con los que recurren a territorios próximos y lejanos, con recetas como las albóndigas de vaca madurada, las carrilleras de atún o los calamares rellenos de embutidos.

João Kather y Miguel Aguilar del restaurante Tetsu, en Madrid

João Kather y Miguel Aguilar, con 22 y 20 años respectivamente, cocinan a la vista para veintidós comensales atrincherados detrás de cinco planchas de cromo duro. Cocineros que ofician a ritmo incesante en un símil de barra baja japonesa, tipo teppanyaki, en la que ponen a punto recetas basadas en producto de temporada y en constante evolución. Los cocineros fusionan sabores españoles y asiáticos en una propuesta dinámica que cambia con frecuencia, ya sea a través de su carta o del menú omakase.

PUBLICIDAD

Restaurante Tetsu, en Madrid (Web del restaurante)

Antón Castro, de Casa Gaibor, en Guitiriz (Lugo)

Antón Castro es uno de los jóvenes talentos de la cocina gallega. No sin razón, en los últimos meses ha recibido varios reconocimientos. Después de formarse en el Centro Superior de Hostelería de Santiago y de ampliar sus conocimientos junto a importantes profesionales españoles, en 2024 se hacía cargo de la dirección de Casa Gaibor, el negocio de sus padres y abuelos, una casa de comidas de pueblo. Maneja una carta corta sujeta a las temporadas, basada en recetas de la cocina gallega de alma tradicional que reinterpreta con criterios modernos.

Adrián Asensio, del restaurante Cuzeo, en Zamora

Adrián Asensio cocina para dieciocho comensales en el casco histórico de Zamora, en un restaurante familiar que gestiona en complicidad con su esposa Lydia Hormias, responsable de la sala. Asensio reinterpreta con un lenguaje personal la memoria gastronómica de su provincia, con piezas de caza llegadas de la Sierra de la Culebra. Voluntad de territorio que ratifica con suculentos platos de cuchara y con algunas recetas tradicionales como la reinterpretación que realiza del arroz a la zamorana.

PUBLICIDAD