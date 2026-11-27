Fernando Villaamil. (Academia de las Ciencias)

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A finales del siglo XIX, las grandes potencias navales tenían un problema de difícil solución: los torpederos. Eran embarcaciones pequeñas, ágiles y baratas, capaces de acercarse a toda velocidad y hundir a los enormes y costosos acorazados de la época. Hacía falta un nuevo tipo de barco capaz de interceptarlos en alta mar antes de que lanzaran su carga. La respuesta definitiva no salió de los despachos de Londres ni de Washington, sino de la mente de un oficial asturiano de la Armada Española: Fernando Villaamil.

Nacido en Serantes (Asturias) en 1845, Villaamil ingresó en el Colegio Naval con apenas 15 años y pronto destacó por su visión técnica. En 1885, comisionado por el Ministerio de Marina para estudiar los avances navales en Reino Unido, concibió un buque radicalmente distinto a todo lo conocido. Encargado a los astilleros escoceses de James & George Thomson y botado en 1886, aquel barco recibió un nombre que acabaría bautizando a toda una estirpe naval: el Destructor.

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Hasta entonces, los barcos diseñados para perseguir torpederos eran demasiado frágiles para navegar lejos de la costa. Villaamil resolvió esa ecuación táctica combinando en un solo casco de acero de 380 toneladas velocidad, autonomía oceánica y potencia de fuego. Equipado con dos hélices, máquinas de vapor de triple expansión, cañones de tiro rápido y tubos lanzatorpedos, el buque rozaba los 23 nudos.

Destructor Villaamil. (Museo Naval Madrid)

Cuando el Destructor fue entregado a España en enero de 1887, muchos expertos europeos dudaban de que un barco tan estrecho y veloz pudiera soportar el oleaje del Atlántico. Villaamil disipó las dudas de golpe: zarpó de Falmouth (Inglaterra) rumbo a Galicia en medio de un fuerte temporal y completó la travesía en menos de 24 horas, manteniendo una media de 18 nudos. La prensa internacional se rindió ante el invento, y la propia Marina Real británica no tardó en copiar el concepto para desarrollar sus primeros torpedo boat destroyers.

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La fama del marino asturiano terminó de consolidarse entre 1892 y 1894, cuando comandó la corbeta Nautilus en la primera vuelta al mundo a vela realizada por un buque-escuela español. Durante aquel viaje, al visitar los arsenales de Filadelfia, Villaamil dejó escrita una advertencia premonitoria sobre el acelerado rearme naval de Estados Unidos. Apenas cuatro años después, se cruzaría con aquellas mismas máquinas de guerra en un escenario sin salida.

El trágico final a bordo del Furor

En 1898, con el estallido de la guerra hispano-estadounidense, Villaamil no tenía obligación de embarcar por su rango de capitán de navío, pero decidió ponerse al frente de la 1.ª división de torpederos de la escuadra del almirante Pascual Cervera. Embarcó su insignia en el cazatorpedero Furor, un moderno buque derivado directamente de su diseño original de 1885, rápido y bien armado, aunque desprovisto de blindaje.

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Bloqueada la flota española en la bahía de Santiago de Cuba, Villaamil propuso ejecutar ataques nocturnos por sorpresa e incluso incursiones rápidas contra puertos de la costa este estadounidense para dividir al enemigo. Sus planes fueron desestimados. El 3 de julio de 1898, Cervera ordenó salir a plena luz del día en fila de a uno por la estrecha bocana del puerto, donde esperaba toda la flota norteamericana.

El Furor. (Academia de las Ciencias)

El Furor salió en quinto lugar y se convirtió al instante en el blanco de una lluvia de proyectiles. En cuestión de minutos, el barco quedó prácticamente indefenso: una granada destrozó el cañón de popa, el de proa quedó inutilizado y la ametralladora se encasquilló tras los primeros disparos. Con una de sus máquinas reventada, el casco envuelto en vapor y el buque girando en círculos sin control mientras el fuego amenazaba la munición, Villaamil dio la orden de abandonar el barco a todo aquel que supiera nadar.

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Apenas quedaban siete hombres a bordo cuando el marino asturiano recorrió la cubierta sembrada de bajas. Tras cruzar unas breves palabras con un fogonero que no sabía nadar, subió la escala hacia la plataforma de proa. En ese instante, el impacto directo de una granada acabó con su vida, convirtiéndolo en el militar español de mayor graduación caído en la batalla. Poco después, tras rescatar los botes estadounidenses a los últimos heridos, el Furor explotó y se hundió llevando consigo a su creador.

Aunque el creador cayó en combate, su concepto naval demostró ser inmortal. Hoy, más de siglo y medio después, el destructor es la columna vertebral de las principales marinas del planeta. Los gigantescos destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke (equipados con el sistema de combate Aegis), los británicos Type 45, los Horizon franco-italianos, los Type 055 chinos o las clases Akizuki y Maya de Japón son los herederos directos de aquel barco diseñado en 1885 por un marino español para resolver un problema que nadie más supo descifrar.

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