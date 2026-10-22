Jesús Vázquez se pone al frente del Benidorm Fest por segundo año consecutivo

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El presentador Jesús Vázquez volverá a ponerse al frente del Benidorm Fest por segundo año consecutivo, después de debutar en la quinta edición celebrada este 2026, según ha anunciado este jueves RTVE.

La sexta edición del certamen se celebrará en la ciudad de Benidorm (Alicante) del 26 al 30 de enero de 2027 y contará con 18 propuestas musicales de diversos géneros, estilos y trayectorias.

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El cartel está formado por Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, dani dicostas, Fran Tuduri, GALE, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, ROSSA, Sara Abad, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco. Las canciones se darán a conocer el próximo 17 de diciembre.

La convocatoria de esta edición recibió cerca de 900 canciones durante los 115 días que permaneció abierta, con 350 propuestas presentadas en las últimas 24 horas.

La primera semifinal tendrá lugar el martes 26 de enero; la segunda, el jueves 28, y la gran final se celebrará el sábado 30 de enero.

El Benidorm Fest volverá a contar con la colaboración de Spotify, que reconocerá la canción más escuchada de la edición. En 2026, la artista Asha fue la primera ganadora de este premio dentro del festival. Por su parte, Univision concederá un premio específico vinculado al certamen.

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Además, la candidatura ganadora recibirá, junto al tradicional micrófono de bronce, un premio de 150.000 euros brutos: 100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción.