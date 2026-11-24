Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- El debate electoral en RTVE de los portavoces de las ocho formaciones políticas que tienen grupo propio en el Congreso de los Diputados ha sumado una audiencia media de 3.456.000 espectadores, una cuota de pantalla del 26,9 % y 6.881.000 espectadores únicos.

Según el informe elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue, el debate, que se emitió simultáneamente entre La 1 y 24 horas entre las 22:00 y las 23:38 horas, tuvo su minuto de oro a las 22:25 con un total de 3,7 millones de espectadores, el 26,6 % de cuota de pantalla.

PUBLICIDAD

En la 1, el debate consiguió una audiencia media de 3.108.000 espectadores, 24,2 % de cuota y 6.078.000 espectadores únicos mientras que en 24 Horas, la audiencia media fue de 348.000, la cuota del 2,7 % y 832.000 espectadores únicos.

Por perfil de audiencia, la principal fortaleza es en hombres, jóvenes de 13 a 24 años y personas mayores de 65 a 74 años.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera la cuota de pantalla con 41,5 %, seguida del País Vasco (35,3 %), Comunidad Valenciana (32,6 %) y Castilla y León (32,5 %).

PUBLICIDAD

El consumo total de televisión en la franja del debate fue de 12,8 millones, lo que supone un crecimiento de 7,4 puntos en comparación con el lunes de la semana pasada. EFE