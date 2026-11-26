(Foto de ARCHIVO) Personas portan pancarta con lema 'Soy mía' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

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Han pasado más de 40 años desde la legalización del aborto en España, pero su implantación en la sanidad pública continúa siendo una tarea pendiente. Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad muestran que tan solo dos de cada diez abortos se realizan en centros públicos (22,03%).

La situación es especialmente crítica en siete comunidades autónomas, donde el porcentaje se reduce a la mitad: menos de una de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan en centros públicos. Son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, País Vasco, Asturias y Aragón.

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La principal barrera para la implantación de este procedimiento en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) es la objeción de conciencia de los médicos que deben practicarlos. Las autonomías deben organizar sus recursos humanos para garantizar que haya especialistas en plantilla que se ofrezcan a ejercer las IVE. El Ministerio de Sanidad publicó en 2024 la guía para que todas las administraciones pudiesen poner en marcha su registro de objetores al aborto, un sistema anónimo que debía ayudar a este proceso de gestión, pero todavía existen tres regiones que no han avanzado en su creación: Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid.

Pese a estos obstáculos, en muchas de estas autonomías existen todavía centros públicos que realizan abortos a sus residentes.

Andalucía

La región del sur ha acumulado más de 20.000 interrupciones del embarazo en 2025, pero tan solo el 0,4% se han realizado en hospitales de titularidad pública.

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Esta opción está disponible en dos hospitales: el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. En total, estos dos centros realizaron 75 interrupciones del embarazo.

Comunidad de Madrid

Es la región que más ha ejercitado el rechazo al aborto en el último año, con un choque especialmente acusado con el Gobierno debido a la creación del registro de objetores de conciencia. Su negativa a elaborarlo los llevó a los tribunales y, pese al tirón de orejas judicial, el Ejecutivo de Ayuso apenas ha avanzado en los trámites de lo que consideran una “lista negra” de médicos.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. (Fuente: Asamblea de Madrid)

En 2025, un 0,6% de los 18.302 abortos practicados se llevaron a cabo en centros de titularidad pública. Estos 104 procedimientos se repartieron en seis hospitales: el Hospital Fundación de Alcorcón, el Universitario de Getafe, el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, el Universitario de Torrejón y el General de Villalba, estos dos últimos de gestión privada. La Fundación Jiménez Díaz, integrada en la red pública mediante concierto, también practicó abortos en sus instalaciones.

Región de Murcia

La comunidad mediterránea ha contabilizado un total de 3.643 abortos en el último año, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad actualizados hasta septiembre de 2025. De ellos, 39 se realizaron en centros públicos, es decir, el 1,1% del total.

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Estos procedimientos se llevaron a cabo en dos únicos lugares: el Hospital Universitario Rafael Méndez, en Lorca; y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrizaca.

Principado de Asturias

La región contó con un hospital público menos para realizar interrupciones voluntarias del embarazo en 2025, según Sanidad. Esta comunidad efectuó 1.891 abortos el año pasado, de los que 48 se hicieron en hospitales públicos, es decir, el 1,9%.

Los 48 procedimientos se repartieron en cinco centros: el Hospital Universitario Central de Asturias, el Hospital Universitario de Cabueñes, el Hospital de Jarrio, Coaña, el Hospital Universitario San Agustín y el Hospital Valle del Nalón.

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Aragón

La comunidad autónoma alcanzó los 1.851 abortos en 2025, de los que el 2,5% se hicieron en la sanidad pública (46). Tan solo la provincia de Zaragoza tiene un hospital que acceda a practicarlos: el Clínico Universitario Lozano Blesa.

(Foto de ARCHIVO) Personas portan pancarta con lema 'Si los hombres pariesen el aborto sería un sacramento' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

País Vasco

La Osakidetza practicó 4.033 IVE en 2025, pero solo el 4,2% se hicieron en centros públicos. Los hospitales habilitados para ello fueron: el Hospital Universitario Araba, el Hospital de Zumarraga, el Hospital Universitario Donostia, el OSI Alto Deba, Mondragón, OSI Bajo Deba, Mendaro, el Hospital Galdakao-Usansolo, Hospital Universitario Basurto y el Hospital Universitario Cruces.

Comunidad Valenciana

Pese a incluirse en las comunidades con menos abortos gestionados por la sanidad pública (11,8% del total), es de las regiones con más centros disponibles para ello, un total de 17 hospitales, tan solo por detrás de Cataluña (72) y Galicia (21).

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Estos se ubican principalmente en la provincia de Valencia (11), mientras que Alicante y Castellón cuentan con tres cada uno.

Hospital de Torrevieja Salud-UTE.

Hospital Universitario Vinalopó (gestión privada).

Hospital Virgen de los Lirios.

Hospital Comarcal de Vinaròs.

Hospital de La Plana.

Hospital General de Castellón.

Hospital Arnau de Vilanova.

Hospital de La Ribera.

Hospital de Manises.

Hospital de Sagunto.

Hospital Doctor Peset.

Hospital Francesc de Borja.

Hospital General de Ontinyent.

Hospital General Universitario de Requena.

Hospital General Universitario.

Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva.

Hospital Universitario La Fe.

Abortos privados con dinero público

Interrupciones voluntarias del embarazo financiadas con dinero público, por comunidades autónomas. (Ministerio de Sanidad)

Pese a que el 80% de las IVE se concentren en centros privados, la mayoría de los procedimientos están financiados con dinero público (82,4%). Esto se debe a que las mujeres no acuden a clínicas privadas por elección, sino derivadas desde sus centros de referencia. De hecho, de los más de 100.000 abortos que se realizaron en España en 2025, en 79.000 casos solicitaron información en centros públicos, frente a los 12.000 que acudieron a un centro privado desde el inicio.

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Las comunidades autónomas firman convenios con estas empresas sanitarias para ofrecer las interrupciones del embarazo sin coste para la paciente, aunque luego la factura se cargue a las arcas públicas.