El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

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La trayectoria de Emilio Delgado no comenzó en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Antes de convertirse en diputado autonómico y de asumir la candidatura del Frente Amplio por Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, su vida profesional transcurrió lejos de la actividad parlamentaria, entre centros educativos, proyectos de intervención social y trabajos de distinta naturaleza. Su formación académica también se aleja de los itinerarios universitarios más habituales entre los representantes políticos: el dirigente de Más Madrid cuenta con dos títulos de Formación Profesional de Grado Superior, según recoge su ficha oficial en el Parlamento regional.

El primero es el de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas, cursado en el IES Juan Gris. El segundo, el de Técnico Superior en Integración Social, obtenido en el IES Los Rosales. Son las dos titulaciones que aparecen en el apartado de formación de su currículum parlamentario, sin que en él consten estudios universitarios.

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No se trata de dos especialidades equivalentes. La primera está vinculada al ámbito deportivo y a la planificación de actividades físicas y recreativas. La segunda pertenece a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y prepara para intervenir con personas y colectivos que necesitan apoyo para desenvolverse en distintos ámbitos de la vida social. Es esta última la que guarda una relación más directa con el trabajo al que Delgado dedicó buena parte de su trayectoria antes de entrar en política.

Una década trabajando con jóvenes y familias

Su experiencia profesional se desarrolló fundamentalmente en el ámbito educativo y social. Según los datos publicados por la Asamblea de Madrid, trabajó durante seis años como educador en Opción 3, una entidad dedicada a la intervención con menores y jóvenes. Después pasó tres años como técnico de Educación en el Ayuntamiento de Humanes de Madrid y, más tarde, trabajó durante un año y medio como educador en Progestión.

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El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, en un mitin. (REUTERS / Bruna Casas)

No fue, por tanto, una incursión puntual en el sector. Durante varios años, Delgado estuvo vinculado a proyectos de acompañamiento e intervención con personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad. En una entrevista concedida a El País en octubre de 2025, el diputado recordó su trabajo con familias de barrios madrileños como San Diego, Entrevías y Villaverde. También ha relatado su experiencia con menores en riesgo de exclusión social, una etapa a la que ha hecho referencia en distintas intervenciones públicas.

Ese pasado profesional ha formado parte de su presentación pública desde que adquirió mayor protagonismo político. En noviembre de 2026, durante su participación en el programa ‘Salvados’, de La Sexta, volvió a hablar de su experiencia trabajando con jóvenes en situaciones complicadas, especialmente en el barrio de Entrevías. Su relato permitió recuperar una etapa de su vida anterior a la política institucional y vinculada a un trabajo que, por su propia naturaleza, se desarrollaba fuera de los focos.

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De los trabajos ocasionales a la Asamblea de Madrid

La intervención social tampoco agota su trayectoria laboral. Antes de dedicarse a la política, Delgado desempeñó otros empleos, algunos de ellos muy alejados de su actual actividad como diputado. En Salvados contó que había trabajado como camarero, albañil y montando castillos hinchables en ferias, entre otras ocupaciones. También tuvo una vinculación con el deporte: practicó taekwondo y llegó a competir a nivel nacional, una faceta de su biografía que ha recordado en entrevistas.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha propuesto establecer una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para garantizar que los sueldos suban automáticamente conforme al coste de la vida y evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por la inflación.

Su entrada en las instituciones se produjo en 2015, cuando obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid como integrante de las listas de Podemos. Desde entonces ha permanecido en la política autonómica, primero en esa formación y posteriormente en Más Madrid, donde ha ido ganando visibilidad hasta convertirse en uno de sus diputados más reconocibles.

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Una década después de su llegada al Parlamento regional, Delgado afronta un nuevo desafío político. Su designación como cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre traslada su actividad desde el ámbito autonómico a una candidatura de alcance nacional.