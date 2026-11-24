Victoria Federica y Jorge Navalpotro han roto. (Europa Press)

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Victoria Federica de Marichalar vuelve a estar soltera. La hija de la infanta Elena y el empresario y relaciones públicas Jorge Navalpotro han puesto punto final a su noviazgo después de aproximadamente un año de relación, cerrando así semanas de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. La noticia se ha dado a conocer este martes en el programa La tarde se mueve, de Telecinco, como adelanto de la exclusiva que llevará en portada la revista Lecturas este miércoles 25 de noviembre.

Aunque el desenlace ha trascendido públicamente ahora, la ruptura definitiva no es reciente. Según los datos avanzados por el director de la citada publicación, Luis Pliego, la pareja habría tomado caminos separados hace unos dos meses, a finales de septiembre. Hasta hace apenas unas semanas, su entorno intentaba rebajar los rumores asegurando que solo atravesaban una “separación física, no sentimental” para bajar el ritmo de la relación, pero el desgaste y la distancia han acabado marcando el final definitivo.

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Por el momento, ni la sobrina del rey Felipe VI ni el empresario se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, el fin del romance no parece haber pillado por sorpresa a quienes los rodeaban. Tal y como se ha apuntado en el espacio vespertino presentado por Ion Aramendi, los vecinos de la exclusiva zona de Madrid en la que reside Navalpotro ya habrían sido testigos de algunos desencuentros entre la pareja en los últimos tiempos.

Un viaje de soltera a Perú y México

Uno de los detalles más llamativos revelados por Luis Pliego tiene que ver con el momento exacto en que Victoria Federica decidió dar el paso. Según el periodista, la ruptura se produjo “coincidiendo con la ruptura de Roca Rey y Cayetana Rivera” y justo antes de que la joven emprendiera su reciente escapada al otro lado del Atlántico. “Sí, efectivamente, de hecho, lo dejó antes para poder irse soltera a Perú y de ahí se fue a México”, aseguró el director de Lecturas, deslizando además que el torero y la sobrina del monarca “están cada vez más cerca”.

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Victoria Federica acompaña a Roca Rey. (Europa Press)

A comienzos de noviembre, Victoria Federica viajó primero a Perú, donde asistió a las corridas de Andrés Roca Rey en la plaza de Acho acompañada por amigos como Tomás Páramo, y posteriormente se desplazó a México. Sobre este segundo destino, la periodista Leticia Requejo aportó más contexto para confirmar que la relación con Navalpotro ya estaba completamente cerrada: “En ese viaje hizo vida de soltera y sobre todo lo hizo en México y no con Roca Rey”.

La frialdad de las últimas semanas

La historia de amor entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro comenzó a gestarse a finales de 2025, pero no fue hasta enero de 2026 cuando ambos oficializaron su noviazgo ante la familia y los medios. Lo hicieron por todo lo alto, viajando juntos a Abu Dabi para que la joven pudiera presentarle a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños.

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Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

A partir de ese momento, sus apariciones públicas se volvieron habituales y dejaron constancia de la buena sintonía que atravesaban. Se les pudo ver juntos acompañando a don Juan Carlos en Sevilla durante la reaparición de Morante de la Puebla, asistiendo al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París, disfrutando de una escapada en Mallorca o visitando de nuevo al emérito en Sanxenjo el pasado mes de mayo. No obstante, desde mediados de octubre las alarmas comenzaron a sonar ante la drástica reducción de sus planes compartidos, la ausencia del empresario en los compromisos sociales de ella y una evidente frialdad en redes sociales que ahora encuentra explicación.